ضمن إستراتيجية شاملة تهدف إلى رفع كفاءة توزيع الكوادر.. إطلاق خطة طرح الفرص لشاغلي الوظائف التعليمية

البلاد – الرياض

أعلنت وزارة التعليم أمس (الأحد)، عن انطلاق المرحلة الأولى من خطة طرح الفرص لشاغلي الوظائف التعليمية، ضمن إستراتيجية شاملة؛ تهدف إلى رفع كفاءة توزيع الكوادر التعليمية في مختلف التخصصات، وذلك عبر جدول زمني مرن يمتد طيلة العام الدراسي.

وحددت الوزارة مواعيد الإعلانات على أربع مراحل؛ تبدأ بالإعلان الأول خلال الفترة من 7 إلى 13 أبريل 2025، ويغطي تخصصات: العلوم، والإدارة، والتربية البدنية. يلي ذلك الإعلان الثاني من 16 إلى 22 أبريل، ويشمل تخصصات: الفيزياء، والكيمياء، والأحياء. ويتزامن معه الإعلان الثالث من 17 إلى 23 أبريل، ليشمل تخصصات الحاسب الآلي، والاجتماعيات، والتربية الفنية.

وبينت أن المرحلة الرابعة والأخيرة، تنطلق من 24 إلى 30 أبريل 2025، وتركز على تخصصات الدين، والرياضيات، واللغة العربية، واللغة الإنجليزية، إضافة إلى بقية التخصصات التعليمية.

وأكدت الوزارة أن مباشرة شاغلي هذه الفرص ستكون بحسب التواريخ المحددة لكل إعلان، داعية المعلمين والمعلمات إلى متابعة المنصة الرسمية للتقديم، والاطلاع على التفاصيل؛ وفق التخصص والمواعيد المحددة.