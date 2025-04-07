الرياضة ” رزافان ” يقود الهلال في كأس العالم للأندية

الرياض – محمد الجليحي

علمت مصادر “البلاد” أن إدارة نادي الهلال اتفقت مع المدرب الروماني “رزافان” لقيادة الفريق في بطولة كأس العالم للأندية 2025، المقرر إقامتها في امريكا خلال شهر يونيو القادم. وسوف يغادر وفد من النادي خلال اليومين القادمين إلى رومانيا؛ لإنهاء التعاقد مع المدرب، الذي رحب بالعرض، وسيكون الإعلان بعد نهاية بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة، المقرر إقامتها في مدينة جدة ابتداء من 25 إبريل، حتى 3 مايو. وسبق للمدرب الروماني أن فاد الهلال خلال الفترة من يونيو 2019 حتى فبراير 2021؛ خاض خلالها “رزافان لوشيسكو” مع الهلال 72مباراة رسمية؛ حقق الفوز في 46 مواجهة، بينما تعادل في 15مباراة، وخسر 11 لقاء فقط. فيما سجل الهلال خلال قيادة المدرب الروماني 155 هدفًا، ولم يستقبل سوى 76 هدفًا، وتوج خلال تلك الفترة بثلاث بطولات؛ منها بطولة دوري أبطال آسيا، وحل رابعًا في كأس العالم للأندية .2019 ويعتبر رزافان المدرب الروماني السابع، الذي يقود الهلال بعد” بلاتشي ويورادينسكو وكوزمين أولاريو، وريجيكامب و كاتلين نيكولا وسيبيريا.