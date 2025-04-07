“توثيق الكرة السعودية” يبلغ الأندية بوثيقة المصطلحات المتعلقة بالمشروع

البلاد- الرياض

أبلغ فريق عمل مشروع توثيق تاريخ كرة القدم السعودية الأندية أعضاء الجمعية العمومية للمشروع بوثيقة المصطلحات والتعريفات المتعلقة بالمشروع، والتي أوصى بها فريق عمل المشروع بعد الاستعانة بالخبراء المرشحين من الاتحاد الدولي لكرة القدم، ومخرجات الاجتماعات التنسيقية المستمرة مع الأندية، والاطلاع على النماذج الدولية، والتي عُرضت في الاجتماع الدوري السابق للمشروع الذي عُقد بتاريخ 27 يناير 2025م في مدينة الرياض.

وجاء إرسال وثيقة المصطلحات والتعريفات إلى الأندية للاطلاع وإبداء المرئيات قبل المصادقة عليها للعمل بموجبها في إعداد التقرير النهائي للمشروع.

وحدد فريق العمل تاريخ 11 أبريل موعدًا أخيرًا لتلقي الملاحظات والاستفسارات، وعقد الاجتماعات مع الأندية الراغبة في استيضاح أي من المصطلحات والتعريفات في المقترح المرسل إلى الأندية والذي سينعكس على تقرير المشروع، ومن ضمنه الجزء الخاص بمسابقات الأندية في التقرير الختامي.

وكان فريق عمل المشروع أعلن في الاجتماع الدوري السابق وصول نسبة الإنجاز إلى 96% تم خلالها توثيق 123 عامًا من تاريخ كرة القدم السعودية، وذلك منذ عام 1902م حيث قرر أعضاء الجمعية للمشروع تكليف فريق العمل بتحديد معايير موحدة وثابتة للمسابقات بالاعتماد على 4 مبادئ عامة هي: (الاعتزاز بالمسميات الشرفية مع إعطاء أهمية لنظام المسابقة، والاعتماد على اللوائح الصادرة من الجهة المختصة المحلية والتي توضح نظام المسابقة لإعداد المعايير الخاصة، والاعتزاز بالعمق التاريخي لكرة القدم السعودية وإبرازه، ومراعاة النماذج الدولية). يذكر أن إعداد وإرسال وثيقة التعريفات والمصطلحات إلى الأندية جاء وفقًا للفقرة الثانية من المادة الخامسة لميثاق المشروع التي نصت على: “تحديد منهجية العمل والمعايير وإعداد وثيقة تؤكد المصطلحات والتعريفات الدقيقة للدوريات والكؤوس والبطولات الوطنية والمسابقات الرسمية وغير الرسمية، مع الأخذ بعين الاعتبار السياق التاريخي”.