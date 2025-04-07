تمهيداً لبدء رحلاته حول العالم.. طيران الرياض يتسلم الرخصة التشغيلية

البلاد – الرياض

بحضور وزير النقل والخدمات اللوجستية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني المهندس صالح بن ناصر الجاسر، سلّم رئيس الهيئة العامة للطيران المدني عبدالعزيز بن عبدالله الدعيلج ، أمس ،شهادة المشغّل الجوي (AOC) للرئيس التنفيذي لشركة طيران الرياض توني دوغلاس؛ لبدء تشغيل رحلاتها الجوية المنتظمة من وإلى مطارات المملكة.

وأوضح المهندس الجاسر أن إصدار شهادة المشغل الجوي لشركة “طيران الرياض” يُعد أحد الركائز الأساسية لإستراتيجية قطاع الطيران المنبثقة عن الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية، التي تهدف إلى جعل قطاع الطيران في المملكة الأول بمنطقة الشرق الأوسط ، وتحويل المملكة إلى منصة لوجستية عالمية ، وجعل الرياض بوابة عالمية ومركزًا رئيسيًا للنقل والتجارة والسياحة.

من جانبه ، أوضح الدعيلج أن مراحل إصدار الرخصة مرّت بسلسلة من الإجراءات، بدأت بالمناقشات الأولية، مرورًا بتقديم الطلب الرسمي، ومراجعة الأدلة التشغيلية، والتقييم والتفتيش، وصولًا إلى الموافقة النهائية.

من جهته قال توني دوغلاس: إن الحصول على شهادة مشغل جوي هو أحد الخطوات المهمة في مسيرة الشركة، ونحن على استعداد لبدء عملياتنا في وقت لاحق من العام الحالي 2025.

سجل قطاع الطيران عام 2024م مؤشرات نمو ملحوظة شملت ارتفاع عدد المسافرين إلى أكثر من 128 مليون مسافر، بنسبة نمو بلغت 15 % مقارنة بعام 2023م، وبزيادة تقارب 25 % عن مستويات ما قبل الجائحة، وارتفع عدد الرحلات الجوية إلى أكثر من 905 آلاف رحلة، بزيادة 11 % عن العام السابق، إلى جانب نمو الربط الجوي بنسبة 16 % ليصل إلى أكثر من 170 وجهة حول العالم، وسجّل الشحن الجوي نموًا استثنائيًا بنسبة 34 %، ليصل إلى 1.2 مليون طن خلال عام 2024م.