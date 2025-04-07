تسجيل (207.885) عقاراً بالشرقية

البلاد – الرياض

بدأ السجل العقاري استقبال طلبات التسجيل العيني الأول لـ (207.885) قطعة عقارية في (230) حيًا بالمنطقة الشرقية، ويشمل التسجيل (11) حيًا بمحافظة الجبيل ، و(139) حيًا بمحافظة الأحساء و80 حيا في محافظة القطيف. كما يبدأ التسجيل لـ (252) قطعة عقارية في محافظة مِرات بمنطقة الرياض

وحث السجل العقاري ملاك العقارات الواقعة في نطاق الأحياء تسجيل عقارتهم قبل نهاية يوم الخميس 10 يوليو القادم ، ويمكن التحقق من موقع العقار إذا كان ضمن المناطق المعلنة من خلال منصة السجل العقاري ، مشددا على ملاك العقارات ضرورة تسجيل عقاراتهم خلال الفترة المحددة للاستفادة من خدمات السجل العقاري وتنفيذ التصرفات العقارية بيسر وسهولة، وتفادي العقوبات والغرامات التي حددها نظام التسجيل العيني للعقار. وسيصدر السجل العقاري “رقم عقار” وصك تسجيل ملكية لكل وحدة عقارية يتم تسجيلها.