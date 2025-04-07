الإقتصاد

تراجع أسعار الذهب

صحيفة البلادaccess_time9 / شوال / 1446 هـ       7 أبريل 2025chat_bubble_outlineضف تعليق

لندن : وكالات

 تراجعت أسعار الذهب اليوم, إلى أدنى مستوى لها في ثلاثة أسابيع، حيث أقدم المستثمرون على عمليات بيع واسعة للمعدن النفيس؛ لتغطية خسائرهم في أسواق أخرى في ظل تصاعد التوترات التجارية العالمية، وازدياد المخاوف من الركود العالمي.

 وانخفض سعر الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.1% ليصل إلى 3034.02 دولارًا للأونصة، وهو أدنى مستوى له منذ 13 مارس الماضي بعد أن سجل ارتفاعات قياسية متتالية الأسبوع الماضي، فيما صعدت العقود الأمريكية الآجلة للذهب بنسبة 0.5 % لتبلغ 3051.00 دولارًا.

 وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى, زادت الفضة في المعاملات الفورية 2% لتبلغ 30.13 دولارًا للأوقية, كما ارتفع البلاتين في المعاملات الفورية 1% ليصل إلى 926.06 دولارًا, وزاد البلاديوم 1% تقريبًا ليبلغ 919.50 دولارًا.

ibrahim

كتب بواسطة

أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م

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