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النصر يُعلن طرح تذاكر مباراة الرياض في دوري روشن
الرياضة

النصر يُعلن طرح تذاكر مباراة الرياض في دوري روشن

صحيفة البلادaccess_time9 / شوال / 1446 هـ       7 أبريل 2025chat_bubble_outlineضف تعليق

الرياض- البلاد

أعلن نادي النصر، اليوم الاثنين، عن طرح تذاكر مباراة الفريق المقبلة أمام نظيره الراض في دوري روشن السعودي للمحترفين

ويستعد فريق النصر لمواجهة مهمة أمام نظيره الرياض، السبت المقبل، في إطار منافسات الجولة الـ 27 لدوري روشن السعودي للمحترفين.

وكان النصر قد الفوز على نظيره الهلال، الجمعة الماضي، بنتيجة 3-1، بالجولة الـ 26 لدوري روشن.

ويحتل فريق النصر المركز الثالث في جدول ترتيب دوري روشن برصيد 54 نقطة، بعد مرور 26 جولة.

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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