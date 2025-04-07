النصر يُعلن طرح تذاكر مباراة الرياض في دوري روشن

الرياضةالنصر يُعلن طرح تذاكر مباراة الرياض في دوري روشن صحيفة البلادaccess_time9 / شوال / 1446 هـ 7 أبريل 2025chat_bubble_outlineضف تعليق الرياض- البلاد أعلن نادي النصر، اليوم الاثنين، عن طرح تذاكر مباراة الفريق المقبلة أمام نظيره الراض في دوري روشن السعودي للمحترفين ويستعد فريق النصر لمواجهة مهمة أمام نظيره الرياض، السبت المقبل، في إطار منافسات الجولة الـ 27 لدوري روشن السعودي للمحترفين. وكان النصر قد الفوز على نظيره الهلال، الجمعة الماضي، بنتيجة 3-1، بالجولة الـ 26 لدوري روشن. ويحتل فريق النصر المركز الثالث في جدول ترتيب دوري روشن برصيد 54 نقطة، بعد مرور 26 جولة.