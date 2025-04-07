العبدلي: مواجهة الشارقة صعبة

الرياضةالعبدلي: مواجهة الشارقة صعبة صحيفة البلادaccess_time9 / شوال / 1446 هـ 7 أبريل 2025chat_bubble_outlineضف تعليق البلاد- جدة أكد محمد العبدلي، مدرب التعاون على صعوبة مواجهة فريقه بنظيره الشارقة الإماراتي في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال آسيا2، المقرر لها غدًا الثلاثاء. وقال العبدلي في المؤتمر الصحفي اليوم الاثنين: “مباراة صعبة تجمع بين أشقاء وهو دعم لما وصلت له الكرة الخليجية”. وأضاف: “من يرد مواصلة مسيرته نحو البطولة والصعود على منصة التتويج لا بد أن يلعب في كل الظروف وكل الملاعب “. وختم مدرب التعاون تصريحاته: ” مباريات الكؤوس لها وضعها الخاص وكوزمين مدرب الشارقة لديه خبره كبيرة في الملاعب الخليجية”.