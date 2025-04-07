السعودية راعٍ رئيسي للمؤتمر الدولي “الأسبوع الجيومكاني” بدبي

البلاد ــ الرياض

تشارك المملكة ممثلة بالهيئة العامة للمساحة والمعلومات الجيومكانية كراعٍ رئيسي لمؤتمر”الأسبوع الجيومكانيGSW 2025”، الذي تنظمه الجمعية العالمية للتصوير الجوي والاستشعار عن بعد (ISPRS) بالتعاون مع مركز محمد بن راشد للفضاء، المقرر انعقاده في مدينة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة خلال الفترة من 7 – 11 أبريل الجاري.

ويهدف المؤتمر لتعزيز التواصل والتعاون بين الباحثين والخبراء من مختلف الدول لتبادل الخبرات وآخر المستجدات، وعقد الجلسات وورش العمل ذات الصلة بأنشطة التصوير الجوي والاستشعار عن بعد، ما يشكل فرصًا قيمة لتدعيم التواصل الدولي البنّاء وتعزيز الوعي الجيومكاني.

وتأتي مشاركة الجيومكانية كراعٍ رئيسي للمؤتمر امتدادًا لجهودها في تعزيز تبادل الخبرات، ونشر المعرفة الجيومكانية العالمية، وانطلاقًا من عضويتها في الجمعية العالمية للتصوير والجوي والاستشعار عن بعد؛ إضافة إلى كون رئيس الجيومكانية الدكتور المهندس محمد بن يحيى آل صايل الممثل الإقليمي للدول العربية في الجمعية العالمية ذاتها.

وتشارك “الجيومكانية” في جلسة حوارية رئيسة بعنوان “دور الجيومكانية كمحرك للنمو والحوكمة والابتكار وبناء القدرات للقطاع الجيومكاني في المملكة”، ورئاستها لجلستين مخصصتين لتقديم الأوراق العلمية العربية، إضافة لمشاركتها في جلسة حوارية بعنوان “آفاق الذكاء الاصطناعي: كيف سيعيد التعلم الآلي تعريف حدود مراقبة الأرض؟”.

وامتدادًا لسعيها الدؤوب لبناء وتطوير القدرات الوطنية في إطار المهام المناطة بها، تشهد مشاركة الجيومكانية دعمها لمشاركة نخبة من الأكاديميين وطلبة الجامعات والمعاهد السعودية في مختلف جلسات وندوات وفعاليات المؤتمر.

وتشارك “الجيومكانية” بجناح خاصٍ في المعرض المصاحب للمؤتمر، تستعرض من خلاله تجربة المملكة في بناء وتطوير البنية التحتية الجيومكانية الوطنية، وتعزيز دور المعلومات الجيومكانية في دعم وتمكين مختلف القطاعات التنموية، وصناعة القرارات الذكية.