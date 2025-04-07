“البيئة” ترصد هطول أمطار في (7) مناطق وحائل تسجل أعلى كمية

البلاد : جدة

سجّلت منطقة حائل أعلى كمية هطول أمطار بـ (21.2) ملم في موقق بحائل، وذلك ضمن (7) مناطق في المملكة شهدت كميات متفرقة من الأمطار، فيما سجلت محافظة حائل (20.6) ملم، وطريق الملك عبدالله بحائل (19.8) ملم، وعقدة بحائل (18.3) ملم.

ووفقًا للتقرير اليومي الصادر عن وزارة البيئة والمياه والزراعة حول كميات هطول الأمطار في مناطق المملكة كافة؛ فقد سجّلت (62) محطة رصد هيدرولوجي ومناخي، خلال الـ 24 ساعة الماضية، هطول أمطارٍ في مناطق (مكة المكرمة، والمدينة المنورة، والقصيم، وعسير، وتبوك، وحائل، والباحة).

وبحسب التقرير فقد سجّلت منطقة مكة المكرمة (10.4) ملم في متنزه الهدا بالطائف، و(6.6) ملم في الطائف، بالإضافة إلى (6.2) ملم في كلٍ من طريق الهدا الدائري، والهدا، ووادي وج في الطائف، فيما سجلت منطقة المدينة المنورة (8.0) ملم في مطار العلا، و(7.9) ملم في العشاش بخيبر، و(3.8) ملم في الصلصلة بخيبر، و(3.2) ملم في المندسة بالمدينة.

وفي منطقة القصيم، أوضح التقرير أن رياض الخبراء سجّلت (5.5) ملم، والبكيرية (4.5) ملم، وشري ببريدة (4.0) ملم، وعقلة الصقور (3.2) ملم، فيما بلغت كمية الأمطار بمنطقة عسير (2.2) ملم في الرس ببيشة، و(1.0) ملم في الصبيخة بطريب، كما سجلت منطقة تبوك (1.6) بالديسة في ضباء، ومنطقة الباحة (0.8) ملم في قلوة.