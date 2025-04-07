أخضر – 17 يعاود تدريباته بعد التأهل إلى كأس العالم 2025

البلاد- جدة

عاود المنتخب الوطني تحت 17 عامًا اليوم الاثنين تدريباته بعد تغلبه أمس الأحد على منتخب تايلاند بنتيجة 3-1، في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات بطولة كأس آسيا تحت 17 عامًا 2025، والمؤهلة لكأس العالم تحت 17 عامًا 2025 في قطر.

وأجرى لاعبو الأخضر مساء اليوم حصتهم التدريبية تحت إشراف المدرب البرازيلي ماريو جورجي والجهاز الفني المساعد، قُسّموا خلالها إلى مجموعتين، أدت المجموعة الأولى والتي ضمت اللاعبين الذين شاركوا بصفة أساسية في مباراة الأمس مرانًا استرجاعيًا في الصالة الرياضية بمقر إقامة الفريق، في حين أجرت المجموعة الأخرى حصتها التدريبية على الملعب الرديف بمدينة الملك فهد الرياضية، طبّقوا خلالها تمارين لياقية وتكتيكية، أعقبها مناورة مصغّرة.

ويختتم أخضر 17 عامًا مساء يوم غدٍ الثلاثاء تدريباته استعدادًا لمواجهة منتخب أوزباكستان مساء يوم الأربعاء ضمن الجولة الثالثة من كأس آسيا.

الجدير بالذكر أن المنتخب الوطني تحت 17 عامًا يأتي في المجموعة الأولى ضمن بطولة كأس آسيا تحت 17 عامًا 2025، والتي تضمّ إلى جواره منتخبات أوزباكستان، تايلاند، والصين.