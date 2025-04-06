18.4 ألف مخالف للأنظمة في قبضة الأمن

البلاد – الرياض

أسفرت الحملات الميدانية المشتركة لمتابعة وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، التي تمت في مناطق المملكة كافة، عن ضبط 18407 مخالفين، منهم 12995 مخالفًا لنظام الإقامة، و3512 مخالفًا لنظام أمن الحدود، و1900 مخالف لنظام العمل، وذلك للفترة من 27 مارس حتى 02 إبريل 2025م.

وبلغ إجمالي من تم ضبطهم خلال محاولتهم عبور الحدود إلى داخل المملكة 1260 شخصًا 28 % منهم يمنيو الجنسية، و66 % إثيوبيو الجنسية، و06 % جنسيات أخرى، كما تم ضبط 67 شخصًا لمحاولتهم عبور الحدود إلى خارج المملكة بطريقة غير نظامية. كما تم ضبط 21 متورطـًا في نقل وإيواء وتشغيل مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود والتستر عليهم.

فيما بلغ إجمالي من يتم إخضاعهم حاليًا لإجراءات تنفيذ الأنظمة 34201 وافد مخالف، منهم 32453 رجلًا، و1748 امرأة، وتم إحالة 27288 مخالفًا لبعثاتهم الدبلوماسية للحصول على وثائق سفر، وإحالة 1762 مخالفًا لاستكمال حجوزات سفرهم، وترحيل 7523 مخالفًا.

وأكدت وزارة الداخلية أن كل من يسهل دخول مخالفي نظام أمن الحدود للمملكة أو نقلهم داخلها أو يوفر لهم المأوى أو يقدم لهم أي مساعدة أو خدمة بأي شكل من الأشكال، يعرض نفسه لعقوبات تصل إلى السجن مدة 15 سنة، وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال، ومصادرة وسيلة النقل والسكن المستخدم للإيواء، إضافة إلى التشهير به، وأوضحت أن هذه الجريمة تعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، والمخلة بالشرف والأمانة، حاثةً على الإبلاغ عن أي حالات مخالفة على الرقم 911 بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و999 و996 في بقية مناطق المملكة.