مركز عالمي للشركات والفرص الواعدة.. السعودية تستضيف «معرض التحول الصناعي 2025»

البلاد – الرياض

ضمن خطواتها الرائدة لتشكيل مستقبل الصناعة محليا وعالميا ، تستضيف المملكة العربية السعودية “معرض التحول الصناعي العالمي” في الرياض خلال ديسمبر المقبل، بالشراكة بين وزارة الصناعة والثروة المعدنية، وشركة معارض الرياض، وشركة DeutscheMesse AG المنظمة لمعرض “هانوفر ميسي”. يهدف المعرض، إلى استعراض أحدث الابتكارات في الثورة الصناعية الرابعة، والتحول الرقمي، والأتمتة، والتصنيع الذكي، والطاقة المستدامة، وسط مشاركة واسعة من الشركات العالمية والمحلية وخبراء ورواد أعمال ومستثمرين.

ومن خلال التعاون مع معرض هانوفر ميسي -المعرض الصناعي الأكبر والأكثر تأثيرًا على مستوى العالم- تُعزز المملكة دورها كمركز للصناعات المتقدمة ، ومن المتوقع أن يحقق معرض الرياض في ديسمبر المقبل أرقاما قياسية في المشاركات والحضور، حيث يوفر بوابةً عالميةً للشركات لاستكشاف الفرص الواعدة في المملكة.

آفاق صناعية

يأتي معرض التحول الصناعي العالمي في وقت تشهد فيه المملكة تحولًا صناعيًّا متسارعًا ضمن رؤية المملكة 2030 لزيادة إسهام القطاع الصناعي في الاقتصاد الوطني حيث تستهدف الإستراتيجية الوطنية للصناعة رفع عدد المصانع إلى أكثر من 36 ألف مصنع ، مع التركيز على الاستثمار في التقنيات الحديثة والصناعات الصديقة للبيئة. وتهدف المملكة لأن تصبح مركزًا إقليميًّا في تصنيع السيارات الكهربائية، وأشباه الموصلات، والهندسة الدقيقة ، وتطوير سلاسل الإمداد الصناعية، إضافةً إلى دعم الصادرات السعودية غير النفطية.