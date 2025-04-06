الرياضة

ليفربول يسقط أمام فولهام في البريمرليج

صحيفة البلادaccess_time8 / شوال / 1446 هـ       6 أبريل 2025chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد- جدة
سقط ليفربول في فخ الهزيمة أمام مضيفه فولهام، بنتيجة 3-2، في المباراة التي أقيمت على أرضية ملعب كرافن كوتيج بلندن، ضمن منافسات الجولة 31 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

 

تقدم ليفربول عن طريق نجمه الأرجنتيني أليكسيس ماك أليستر، في الدقيقة 14 من زمن اللقاء، وأدرك فولهام التعادل بأقدام ريان سيسينيون في الدقيقة 23، وخطف فولهام التقدم في الدقيقة 32، عن طريق النيجيري أليكس أيوبي.

ووسع المهاجم رودريجو مونيز الفارق لصالح فولهام، بتسجيله الهدف الثالث في الدقيقة 37. وقلص ليفربول الفارق عن طريق الكولومبي لويس دياز في الدقيقة 72.

 

 

وتذوق ليفربول مرارة الهزيمة في البريميرليج لأول مرة منذ 204 أيام، حينما خسر على يد نوتنجهام فورست بهدف نظيف، في الجولة الرابعة، يوم 14 سبتمبر 2024.

بهذا الفوز، رفع فولهام رصيده إلى 48 نقطة، ليرتقي إلى المركز الثامن في جدول الترتيب، متفوقًا على برايتون بفارق نقطة وحيدة.

وفي المقابل تجمد رصيد ليفربول عند 73 نقطة، لكنه مازال يحتفظ بالصدارة، بفارق 11 نقطة عن أرسنال الوصيف.

 

 

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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