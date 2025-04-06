ليفربول يسقط أمام فولهام في البريمرليج

البلاد- جدة
سقط ليفربول في فخ الهزيمة أمام مضيفه فولهام، بنتيجة 3-2، في المباراة التي أقيمت على أرضية ملعب كرافن كوتيج بلندن، ضمن منافسات الجولة 31 من الدوري الإنجليزي الممتاز.
تقدم ليفربول عن طريق نجمه الأرجنتيني أليكسيس ماك أليستر، في الدقيقة 14 من زمن اللقاء، وأدرك فولهام التعادل بأقدام ريان سيسينيون في الدقيقة 23، وخطف فولهام التقدم في الدقيقة 32، عن طريق النيجيري أليكس أيوبي.
ووسع المهاجم رودريجو مونيز الفارق لصالح فولهام، بتسجيله الهدف الثالث في الدقيقة 37. وقلص ليفربول الفارق عن طريق الكولومبي لويس دياز في الدقيقة 72.
وتذوق ليفربول مرارة الهزيمة في البريميرليج لأول مرة منذ 204 أيام، حينما خسر على يد نوتنجهام فورست بهدف نظيف، في الجولة الرابعة، يوم 14 سبتمبر 2024.
بهذا الفوز، رفع فولهام رصيده إلى 48 نقطة، ليرتقي إلى المركز الثامن في جدول الترتيب، متفوقًا على برايتون بفارق نقطة وحيدة.
وفي المقابل تجمد رصيد ليفربول عند 73 نقطة، لكنه مازال يحتفظ بالصدارة، بفارق 11 نقطة عن أرسنال الوصيف.
أليكس إيووبي يسجل الهدف الثاني لفولهام 🔥🔥🔥#الدوري_الإنجليزي #فولهام_ليفربول pic.twitter.com/bV04VsjVc7
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) April 6, 2025
GOAL!@FulhamFC are right back in it!
The ball breaks kindly to Ryan Sessegnon who hammers it past Kelleher!#beINPL #FULLIV #FFC pic.twitter.com/MM7gXHE7Uh
— beIN SPORTS (@beINSPORTS_EN) April 6, 2025
لويس دياز يسجل الهدف الثاني للريدز ويشعل اللقاء 🔴🔥#الدوري_الإنجليزي #فولهام_ليفربول pic.twitter.com/uAHpNrBlUk
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) April 6, 2025