 غدًا.. انطلاق منتدى الاستثمار الرياضي (SIF) برعاية وزارتي الرياضة والاستثمار في الرياض

ويهدف المنتدى إلى فتح آفاق الاستثمار الرياضي في المملكة، من خلال مناقشة سبل تطوير القطاع الرياضي، وتعزيز استثمار القطاع الخاص فيه، عبر بناء الشراكات الفعّالة وجذب الاستثمارات الكبرى، وتحقيق التنمية المستدامة نحو المساهمة في بناء اقتصاد فعّال ومزدهر للمملكة.

ومن المنتظر أن يشهد الحدث توقيع اتفاقيات نوعية، وإطلاق مبادرات جديدة تخدم القطاع الرياضي في المملكة بشكل مباشر، علاوة على إقامة جلسات حوارية لأصحاب المعالي والسعادة، ومسؤولين في القطاعين الرياضي والاستثماري المحلي والدولي، علاوة على المستثمرين وروّاد الأعمال، في عددٍ من المحاور المهمة، من أبرزها: ارتباط الاستثمار بالرياضة، وكذلك جلسات عن المشاريع الرياضية والبنية التحتية، والتقنيات والذكاء الاصطناعي في الرياضة، والفعاليات، فضلًا عن الرياضة النسائية، وسط حضور مختلف ممثلي وسائل الإعلام المحلية والدولية.

كما تضم الأجندة إقامة أكثر من 50 ورش عمل نوعية، يشارك فيها أكثر من 120 متحدثُا من مختلف دول العالم، وتغطي مساحة كبيرة من المحاور المهمة والمتعلقة بالاستثمار الرياضي، في عددٍ من المجالات، ومنها: المشاريع الرياضية والملكية الفكرية وتقنيات الذكاء الاصطناعي، إضافة إلى تقديم عدد من الابتكارات الجديدة، إضافة إلى ملفات بارزة عن الإعلام الرياضي والرياضة الإلكترونية. وغيرها من الملفّات.

وسيقام على هامش الحدث معرض مصاحب بمشاركة وزارتي الرياضة والاستثمار، علاوةً على وجود العديد من الأجنحة التعريفية لمؤسسات حكومية واتحادات وأندية رياضية وشركات من القطاع الخاص، وعدد من الأجنحة الخاصة بمشاريع ناشئة يقودها روّاد الأعمال.

ويعكس تنظيم هذا المنتدى، مكانة المملكة كمركز رياضي دولي رئيس، لاستضافة أبرز المناسبات والمحافل في مختلف المجالات، ومنها المجالين الرياضي والاستثماري، ودورها الرئيس في تعزيز صناعة الرياضة، والمساهمة في النمو الاقتصادي المستدام، وخلق الأثر الإيجابي في بيئة الأعمال، وفق الرؤى والمستهدفات الوطنية.