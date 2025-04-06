شاهد| تعادل الفيحاء والفتح بهدف لكل فريق

البلاد- جدة
سيطر التعادل الإيجابي1/1 على مباراة فريق الفيحاء أمام ضيفه الفتح، في المباراة التي جرت بين الطرفين، مساء اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة 26 من دوري روشن السعودي.
تقدم الفتح بالهدف الأول عن طريق أمين السباعي مع الدقيقة 28، ورد الفيحاء بالتعادل عبر رينزو لوبيز في الدقيقة 64.
بهذا التعادل، رفع الفتح رصيده إلى 23 نقطة، في المركز السادس عشر في جدول ترتيب دوري روشن، فيما بات رصيد الفيحاء 26 نقطة في المركز الثالث عشر.
هدف فتحاوي بنكهة مغربية 🇲🇦⚽️
البداية من مراد باتنا وإنهاء أمين سباعي 🔛#دوري_روشن_السعودي | #الفيحاء_الفتح | #للجماهير pic.twitter.com/xwQAOZIO7c
— دوري روشن السعودي (@SPL) April 6, 2025
هدددددف!⚽
رينزو لوبيز يدرك التعادل للفيحاء ⚽🔥
الفيحاء 1 × 1 الفتح
#دوري_روشن_السعودي #الفيحاء_الفتح | #SSC pic.twitter.com/GixOtqwXNd
— SSC (@ssc_sports) April 6, 2025