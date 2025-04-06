الرياضة

شاهد| تعادل الفيحاء والفتح بهدف لكل فريق

صحيفة البلادaccess_time8 / شوال / 1446 هـ       6 أبريل 2025chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد- جدة

سيطر التعادل الإيجابي1/1 على مباراة فريق الفيحاء أمام ضيفه الفتح، في المباراة التي جرت بين الطرفين، مساء اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة 26 من دوري روشن السعودي.

تقدم الفتح بالهدف الأول عن طريق أمين السباعي مع الدقيقة 28، ورد الفيحاء بالتعادل عبر رينزو لوبيز في الدقيقة 64.

بهذا التعادل، رفع الفتح رصيده إلى 23 نقطة، في المركز السادس عشر في جدول ترتيب دوري روشن، فيما بات رصيد الفيحاء 26 نقطة في المركز الثالث عشر.

 

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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