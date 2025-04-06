الرياضة

شاهد| الخليج يصعق الرائد في الوقت القاتل

صحيفة البلادaccess_time8 / شوال / 1446 هـ       6 أبريل 2025chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد- جدة

انتزع فريق الخليج فوزًا دراماتيكيًا أمام مضيفه الرائد بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جرت بينهما مساء اليوم الأحد، في بريدة، ضمن منافسات الجولة 26 من دوري روشن.

تقدم الرائد في الدقيقة 27 بواسطة لاعبه المغربي كريم بركاوي، لينتهي الشوط الأول بتفوق أصحاب الأرض.

وفي الشوط الثاني، نجح الخليج في التعديل، وتسجيل هدف التعادل في الدقيقة 71 عن طريق مراد هوساوي، قبل أن يتمكن كوستاس فورتونيس من تسجيل ثاني أهداف الفريق الخلجاوي في توقيت قاتل، عند الدقيقة 90+7.
بهذا الفوز، رفع الخليج رصيده إلى 33 نقطة محتلاً المركز العاشر، فيما تجمد رصيد الرائد عند 18 نقطة، ليستمر متذيلاً لجدول ترتيب روشن.

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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