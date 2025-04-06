شاهد| الخليج يصعق الرائد في الوقت القاتل

البلاد- جدة
انتزع فريق الخليج فوزًا دراماتيكيًا أمام مضيفه الرائد بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جرت بينهما مساء اليوم الأحد، في بريدة، ضمن منافسات الجولة 26 من دوري روشن.
تقدم الرائد في الدقيقة 27 بواسطة لاعبه المغربي كريم بركاوي، لينتهي الشوط الأول بتفوق أصحاب الأرض.
وفي الشوط الثاني، نجح الخليج في التعديل، وتسجيل هدف التعادل في الدقيقة 71 عن طريق مراد هوساوي، قبل أن يتمكن كوستاس فورتونيس من تسجيل ثاني أهداف الفريق الخلجاوي في توقيت قاتل، عند الدقيقة 90+7.
بهذا الفوز، رفع الخليج رصيده إلى 33 نقطة محتلاً المركز العاشر، فيما تجمد رصيد الرائد عند 18 نقطة، ليستمر متذيلاً لجدول ترتيب روشن.
في الدقائق القاتلة الخليج يقلب النتيجة على الرائد (2-1)
شاهد أهداف المباراة ⤵️📺#دوري_روشن_السعودي #الرائد_الخليج | #SSC pic.twitter.com/oNC8OA0pPV
— SSC (@ssc_sports) April 6, 2025