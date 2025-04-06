رقابة على أسواق النفع العام والمسالخ بالباحة

البلاد – الباحة

نفذ فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة الباحة، جولات تفقدية خلال إجازة عيد الفطر، شملت أسواق النفع العام والمسالخ بالمنطقة، وتطبيقهم للاشتراطات الصحية والفنية وسلامة ووفرة المنتجات.

وأوضح مدير عام فرع الوزارة بالمنطقة فهد بن مفتاح الزهراني، أن الفرق الميدانية نفذت 165 جولة رقابية، أسفرت عن رصد 35 مخالفة، وتوجيه 13 إنذارًا.

وأشار إلى أن عدد الذبائح في المسالخ بلغت 1888 ذبيحة، سُجل منها 337 حالة إعدام جزئي، وحالتي إعدام كلي، وفقًا للإجراءات البيطرية المعتمدة لضمان جودة وسلامة اللحوم.