انعقاد اجتماع الدورة غير العادية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي

البلاد – القاهرة

عقدت اليوم بمقر جامعة الدول العربية أعمال اجتماع الدورة غير العادية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي على مستوى كبار المسؤولين، برئاسة مملكة البحرين.

ورأس وفد المملكة في الاجتماعات وكيل وزارة المالية المساعد للعلاقات الدولية المتعددة نايف بن محمد العنزي.

وتناول الاجتماع دراسة وإعداد مشروع جدول أعمال الملف الاقتصادي والاجتماعي لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة للدورة العادية (34) ومشروع جدول أعمال القمة العربية التنموية: الاقتصادية والاجتماعية في دورتها الخامسة اللتين تعقدان بالتزامن في العراق شهر مايو المقبل.