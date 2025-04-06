الإقتصاد

انعقاد اجتماع الدورة غير العادية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي

صحيفة البلادaccess_time8 / شوال / 1446 هـ       6 أبريل 2025chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد – القاهرة

 عقدت اليوم بمقر جامعة الدول العربية أعمال اجتماع الدورة غير العادية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي على مستوى كبار المسؤولين، برئاسة مملكة البحرين.

 ورأس وفد المملكة في الاجتماعات وكيل وزارة المالية المساعد للعلاقات الدولية المتعددة نايف بن محمد العنزي.

 وتناول الاجتماع دراسة وإعداد مشروع جدول أعمال الملف الاقتصادي والاجتماعي لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة للدورة العادية (34) ومشروع جدول أعمال القمة العربية التنموية: الاقتصادية والاجتماعية في دورتها الخامسة اللتين تعقدان بالتزامن في العراق شهر مايو المقبل.

ibrahim

كتب بواسطة

أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م

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