الإقتصاد

السياحة: 154 مليار ريال إنفاق الزائرين

صحيفة البلادaccess_time8 / شوال / 1446 هـ       6 أبريل 2025chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد – الرياض
سجلت المملكة أعلى رقم تاريخي في إنفاق الزوار الوافدين إلى المملكة خلال عام 2024 والذي بلغ حوالي 154 مليار ريال، بنسبة نمو نحو 17 % مقارنة بعام 2023م.
وكشفت وزارة السياحة، أن السعودية حققت أعلى فائض سنوي تاريخيًا لبند السفر في ميزان المدفوعات خلال عام 2024 بفائض حوالي 50 مليار ريال مدعوماً بالنمو الكبير لإنفاق الزائرين القادمين إلى المملكة من الخارج ، بنسبة نمو 8% مقارنة بالفائض في عام 2023، وذلك وفقا لبيانات البنك المركزي السعودي.
ويمثل فائض بند السفر الفرق بين إنفاق القادمين إلى المملكة والمغادرين.

صحيفة البلاد

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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