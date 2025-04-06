إدارات التعليم تطبق الدوام الصيفي في المدارس.. اليوم

البلاد – جدة

أعلنت إدارات التعليم في مختلف مناطق المملكة، اعتماد التوقيت الصيفي للدوام المدرسي، ابتداءً من اليوم (الأحد)، استنادًا إلى اختلاف المواقع الجغرافية وتوقيتات الشروق، بما يحقق التوازن بين انتظام العملية التعليمية وملاءمة الظروف المناخية لكل منطقة.

وأوضح المتحدث الرسمي للإدارة العامة لتعليم منطقة الرياض عبدالسلام الثميري، أن موعد الاصطفاف الصباحي سيكون الساعة 6:15 صباحًا، فيما تبدأ الحصة الدراسية الأولى عند الساعة 6:30 صباحًا، وستكون بداية الحصة الأولى لمدارس التعليم المستمر “بنات” الساعة 2.30 مساء، و “البنين” الساعة الخامسة مساءً.

وأكد الثميري على دور الأسرة الإيجابي والمؤثر في تشجيع وتحفيز أبنائها على الالتزام والانضباط الحضوري، مشيرًا إلى أهمية الشراكة والتعاون بين المدرسة والأسرة في رفع مستوى الانضباط المدرسي.

فيما أعلنت إدارات تعليم في المنطقة الشرقية، والباحة، والحدود الشمالية، وجدة، والطائف أن بداية اليوم الدراسي ستكون عند الساعة 7:00 صباحًا.

يذكر أنه يعاود غدًا نحو 1.7 مليون طالب وطالبة في مدارس الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض بجميع مراحلها التعليمية، لاستكمال الفصل الدراسي الثالث من العام الدراسي الحالي، وذلك بعد تمتعهم بإجازة عيد الفطر المبارك.