أكدت مرونتها وفقاً لتطورات السوق.. «أوبك بلس» تزيد الإمدادات في مايو

البلاد متابعات

تواصل مجموعة “أوبك بلس” جهودها في دعم استقرار السوق البترولية العالمية ، والعمل على تسريع خطط التعويض الخاصة بالدول المشاركة في الخفض الطوعي . وفي هذا الإطار جاءت موافقة المجموعة على زيادة إمدادات النفط في مايو، بزيادة تعادل ثلاث دفعات شهرية من خطتها السابقة لزيادة الإنتاج.

وتفصيلا ، وافقت ثماني دول (السعودية وروسيا والعراق والإمارات والكويت وكازاخستان والجزائر وعمان) على زيادة الإنتاج بمقدار 411 ألف برميل يوميًا، في مايو.

وبحسب البيان الصادر عن الاجتماع الافتراضي مؤخرا لمتابعة مستجدات السوق العالمية ومراجعة أوضاعها ، تشمل الزيادات التي تم الإعلان عنها شهر مايو بجانب شهرين إضافيين.

وفي سياق حرصها على المرونة بما يدعم استقرار أسعار النفط ، أوضحت المجموعة أن هذه الزيادات التدريجية يُمكن إيقافها مؤقتًا أو اتخاذ قرارات عكسية وفقًا لتطور ظروف السوق. وأكدت الدول الثمانية التزامها بتعديلات الإنتاج الطوعية المتفق عليها في الاجتماع الذي عُقد قبل عام، كما أكدت عزمها على التعويض الكامل لأي كميات إنتاج زائدة منذ يناير من العام الماضي.

وأوضح البيان، أن مجموعة “أوبك بلس” ستقدم خطط تعويض مُحدثة ومُفصلة بحلول الخامس عشر من الشهر الجاري “أبريل”، مع الاجتماع في 5 مايو لتحديد مستويات إنتاج يونيو.

وجددت الدول الثمانية التزامها بالتعديلات التطوعية المتفق عليها في اجتماع اللجنة الوزارية المشتركة لمراقبة الإنتاج المنعقد بتاريخ 3 أبريل 2024، مؤكدة عزمها على تعويض كامل الكميات الزائدة في الإنتاج منذ يناير 2024، وتقديم خطط تعويض محدّثة ومسرعة إلى أمانة أوبك، في موعد أقصاه 15 أبريل الحاري، مشيرةً إلى أنها ستقوم بتقديم جداول التعويض المحدثة إلى أمانة أوبك.

وستعقد الدول الثمانية اجتماعات شهرية لمتابعة تطورات السوق، ومعدلات الامتثال، وتنفيذ خطط التعويض، على أن يتم عقد اجتماع في 5 مايو القادم لتحديد مستويات الإنتاج الخاصة بشهر يونيو.