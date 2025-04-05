الرياضة

وفاة لاعب أخضر التايكوندو” يوسف جار” إثر حادث أليم

صحيفة البلادaccess_time7 / شوال / 1446 هـ       5 أبريل 2025chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد- جدة

انتقل إلى رحمة الله- تعالى- لاعب فريق جدة والمنتخب السعودي الأول للتايكوندو الكابتن يوسف جار، إثر حادث أليم.

وقد كان – رحمه الله- ضمن العناصر المتميزة في قائمة المنتخب الوطني التي شاركت في المعسكر الإعدادي الذي أقيم بالرياض خلال شهر مضان المبارك؛ استعدادًا للاستحقاقات الدولية المقبلة.

وقد تقدم رئيس الاتحاد السعودي للتايكوندو عقاب المطيري، باسمه ونيابةً عن أعضاء مجلس الإدارة وكافة منسوبي الاتحاد، بخالص العزاء وصادق المواساة لأسرة الفقيد، ولذويه ومحبيه، سائلين المولى- عز وجل- أن يتغمده بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته.

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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