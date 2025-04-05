وفاة لاعب أخضر التايكوندو” يوسف جار” إثر حادث أليم

انتقل إلى رحمة الله- تعالى- لاعب فريق جدة والمنتخب السعودي الأول للتايكوندو الكابتن يوسف جار،

وقد كان – رحمه الله- ضمن العناصر المتميزة في قائمة المنتخب الوطني التي شاركت في المعسكر

الإعدادي الذي أقيم بالرياض خلال شهر مضان المبارك؛ استعدادًا للاستحقاقات الدولية المقبلة.