شاهد|التعادل يحسم ديربي جدة بين الأهلي والاتحاد

البلاد- جدة
تصوير- سلطان المنصور
حسم التعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق ديربي جدة المثير، الذي جمع الأهلي والاتحاد، مساء اليوم السبت، على ملعب الإنماء في جدة، ضمن منافسات الجولة 26 لبطولة دوري روشن للمحترفين.
بدأت المباراة بضغط كبير من لاعبي الأهلي على دفاع الاتحاد؛ حيث حاول لاعبو الراقي استغلال المشاركة الأولى للحارس محمد المحاسنة، الذي شارك لأول في مرة مع العميد في بطولة الدوري السعودي؛ تعويضًا لغياب الحارس رايكوفيتش الذي يعاني من الإصابة.
وأنقذ المحاسنة فرصة هدف محقق؛ حيث تصدى لانفراد للبرازيلي جالينو لاعب الأهلي، بعدما أبعد الكرة بعيدًا عن منطقة الخطر، في أول تهديد حقيقي في مباراة الأهلي والاتحاد.
وبعد مرور 10 دقائق من المباراة، امتص لاعبو الاتحاد الهجوم الجارف من الأهلي؛ حيث انطلق موسى ديابي في كرة خطيرة من الناحية اليمنى، قبل أن يتدخل المدافع روجير إيبانيز ويبعد الكرة في الوقت المناسب، ليتعرض للإصابة في الربع الساعة الأولى من مباراة الأهلي والاتحاد.
سدد رياض محرز كرة قوية من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة 17، ولكن تصدى لها المحاسنة بكل براعة وأبعدها إلى ركلة ركنية لصالح النادي الأهلي.
وشهدت مباراة الأهلي والاتحاد، تدخلًا قويًا بين دانيلو بيريرا والمحاسنة لاعبي الاتحاد، ليضطر حكم اللقاء إلى إيقاف اللعب للاطمئنان على سلامتهما.
ومع مرور نصف ساعة من مباراة الأهلي والاتحاد، كان للراقي الكلمة العليا في اللقاء؛ حيث سيطر سيطرة تامة على مجريات المباراة، وسط تألق حارس نادي الاتحاد، وغياب واضح لمهاجمي العميد عن منطقة دفاع الأهلي.
جاءت أخطر هجمات نادي الاتحاد في الدقيقة 38 بعد عرضية رائعة من موسى ديابي، حولها البرازيلي فابينيو برأسية نحو مرمى الأهلي، ولكنها مرت أعلى العارضة لتمر بسلام على شباك السنغالي إدوارد ميندي.
وطالب لاعبو الأهلي احتساب ركلة جزاء في الدقيقة 44 من عمر المباراة، بعد تدخل قوي من دفاع الاتحاد على المهاجم إيفان توني، لكن الحكم قرر استكمال اللعب دون احتساب خطأ، قبل أن يستدعيه حكم تقنية الفيديو لمشاهدة اللقطة الكاملة.
وبعد العودة إلى تقنية الفيديو، قرر حكم المباراة عدم احتساب أي خطأ واستكمال اللعب، مع الاكتفاء بتحذير لاعبي الفريقين بعد وجود مشادة بينهما خلال المباراة.
وقبل انتهاء الشوط الأول بدقائق قليلة، تدخل حسن كادش بقوة على مدافع الأهلي علي مجرشي داخل منطقة جزاء الاتحاد، ليعود الحكم إلى تقنية الفيديو، ولكنه قرر عدم احتساب ركلة جزاء واستكمال اللعب للمرة الثانية على التوالي.
ومع بداية الشوط الثاني من مباراة الأهلي والاتحاد، أهدر نجولو كانتي فرصة هدف مؤكدة، بعدما توغل داخل دفاعات الأهلي وراوغ 3 لاعبين والحارس، ولكن سدد كرة في الشباك من الخارج، ليحرم فريقه من فرصة التقدم في المباراة.
افتتح النادي الأهلي شريط أهداف المباراة في الدقيقة 51 من عمر المباراة، عن طريق المدافع روجير إيبانيز من ضربة رأسية قوية، بعد عرضية رائعة من رياض محرز، حولها المدافع إلى شباك الاتحاد.
وكان إيبانيز قريبًا من مضاعفة النتيجة بنفس طريقة الهدف الأول، ولكن الكرة مرت أعلى عارضة الاتحاد بمسافة صغيرة للغاية، ليحرم فريقه من إحراز الهدف الثاني في اللقاء.
وتعرض محمد المحاسنة للإصابة في الدقيقة 65 من عمر المباراة، حيث لم يستطع الحارس إكمال المباراة وشارك حامد الشنقيطي في اللقاء بدلاً منه لحراسة عرين الاتحاد.
وعادل موسى ديابي النتيجة لصالح نادي الاتحاد في الدقيقة 74 من عمر المباراة، بعد تسديدة متقنة من تحت أقدام حارس الأهلي إدوارد ميندي، ليعود العميد بالمباراة إلى نقطة الصفر مرة أخرى.
وعاد النادي الأهلي مرة أخرى ليسجل الهدف الثاني عن طريق إيفان توني بعد خطأ فادح من دفاعات الاتحاد في إبعاد الكرة عن منطقة الجزاء، لتصل إلى المهاجم الإنجليزي الذي أسكنها الشباك بكل سهولة، معلنًا عن تقدم الراقي في الدقيقة 82 من عمر مباراة الأهلي والاتحاد.
وفي الدقيقة الرابعة من الوقت المحتسب بدلاً من الضائع، سجل كريم بنزيما هدف التعادل لنادي الاتحاد في مرمى النادي الأهلي، بعد تسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء سكنت شباك إدوارد ميندي.
بهذا التعادل، ارتفع رصيد النادي الأهلي إلى النقطة 49 في المركز الخامس، فيما عزز الاتحاد صدارته لدوري روشن برصيد 62 نقطة.
هدددددف!⚽️
الهدف الأول في الديربي..
إيبانيز يسجل أول الأهداف للأهلي ⚽️🔥
الأهلي 1 × 0 الاتحاد#دوري_روشن_السعودي #الأهلي_الاتحاد | #SSC pic.twitter.com/KakivXCV1E
— SSC (@ssc_sports) April 5, 2025
هدددددف!⚽️
الاتحاد يعود! 🔥
تمريرة رائعة من الشهري.. وديابي يسجل التعادل ⚽️
الأهلي 1 × 1 الاتحاد#دوري_روشن_السعودي #الأهلي_الاتحاد | #SSC pic.twitter.com/m8jhDlSumA
— SSC (@ssc_sports) April 5, 2025
هدددددف!⚽️
الديربي يشتعل! 🤯
ثاني الأهداف الأهلاوية عن طريق توني ⚽️🔥
الأهلي 2 × 1 الاتحاد#دوري_روشن_السعودي #الأهلي_الاتحاد | #SSC pic.twitter.com/l5PadSHFq3
— SSC (@ssc_sports) April 5, 2025
هدددددف!⚽️
الاتحاد لا يستسلم! 🔥
التعادل يأتي للاتحاد عن طريق بنزيما ⚽️
الأهلي 2 × 2 الاتحاد#دوري_روشن_السعودي #الأهلي_الاتحاد | #SSC pic.twitter.com/zlubGZaYDE
— SSC (@ssc_sports) April 5, 2025