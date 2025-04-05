تعرف على تشكيل الاتحاد في ديربي جدة

استقر المدير الفني لفريق الاتحاد لوران بلان، على تشكيل فريقه لمواجهة ديربي جدة أمام الأهلي، والمقرر لها مساء السبت بملعب الإنماء.
تتجه الأنظار، مساء السبت، صوب ملعب الإنماء في جدة لمتابعة ديربي الغربية المرتقب بين الأهلي والاتحاد في ختام منافسات الجولة السادسة والعشرين من دوري روشن السعودي للمحترفين.
ويمثل ديربي الغربية منعطفًا مهمًا في السباق نحو اللقب، لاسيما بعد سقوط الهلال أمام النصر لحساب الجولة ذاتها وتفريطه في فرصة تضييق الخناق على الاتحاد المتصدر الذي بات يملك فرصة ذهبية لتوسيع الفارق في الصدارة.
ويتصدر الاتحاد جدول الترتيب برصيد 61 نقطة بفارق 4 نقاط عن الهلال الذي لعب مباراة أكثر، بينما يحل الأهلي في المركز الخامس برصيد 48 نقطة.
ومن المتوقع أن يلعب الاتحاد بتشكيل مكون من:
حراسة المرمى: محمد المحاسنة.
خط الدفاع: فواز الصقور – سعد آل موسى – دانيلو بيريرا – حسن كادش.
خط الوسط: نجولو كانتي – فابينيو – حسام عوار.
خط الهجوم: موسى ديابي – كريم بنزيما – هيلدر كوستا.
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