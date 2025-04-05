تعرف على تشكيلة الأهلي في ديربي جدة

البلاد- جدة

استقر المدير الفني لفريق الأهلي ماتياس يايسله، على تشكيل فريقه لمواجهة ديربي جدة أمام الاتحاد، والمقرر لها مساء السبت بملعب الإنماء.

تتجه الأنظار، مساء السبت، صوب ملعب الإنماء في جدة لمتابعة ديربي جدة المرتقب بين الأهلي والاتحاد في ختام منافسات الجولة السادسة والعشرين من دوري روشن السعودي للمحترفين.

ويمثل ديربي الغربية منعطفًا مهمًا في السباق نحو اللقب، لاسيما بعد سقوط الهلال أمام النصر لحساب الجولة ذاتها وتفريطه في فرصة تضييق الخناق على الاتحاد المتصدر الذي بات يملك فرصة ذهبية لتوسيع الفارق في الصدارة.

ويتصدر الاتحاد جدول الترتيب برصيد 61 نقطة بفارق 4 نقاط عن الهلال الذي لعب مباراة أكثر، بينما يحل الأهلي في المركز الخامس برصيد 48 نقطة.

ومن المتوقع أن يلعب الأهلي بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: إدوارد ميندي.

خط الدفاع: علي مجرشي – ميريح ديميرال – روجر إيبانييز – ماتيو دامس.

خط الوسط: فرانك كيسي – جابري فيجا – زياد الجهني.

خط الهجوم: ويندرسون جالينو – إيفان توني – رياض محرز.