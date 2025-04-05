الرياضة بجوائز تتجاوز 24 مليون يورو| انطلاق “جولة الرياض” للجياد العربية الأربعاء المقبل

الرياض – هاني البشر

ستكون الرياض، المحطة الرابعة في النسخة الثانية من جولات الجياد العربية عندما يستضيف الاتحاد السعودي للفروسية “جولة الرياض”، وذلك بين الـ 9 والـ 12 من شهر أبريل الجاري على أرض ميدان “قفز السعودية” في الجنادرية، بمشاركة أرقى مرابط الخيل العربية الأصيلة على مستوى العالم ومجموع جوائز مالية تتجاوز الـ 24 مليون يورو. وتستضيف الرياض هذا الحدث الرياضي؛ بهدف الارتقاء بمستوى عروض الخيل العربية إلى آفاق جديدة، وصناعة حدث تنافسي على مستوى عالٍ والالتقاء بمختلف الثقافات، وتوفير فرص تنافسية، وتشجيع الاستثمار في هذا القطاع. وانطلقت جولات النسخة الحالية من عجمان الإماراتية مطلع يناير الماضي، فيما أقيمت الجولة الثانية في الدوحة القطرية فبراير الماضي، واستضافت مسقط العمانية الجولة الثالثة مارس الماضي. وتشهد النسخة الثانية زيادة محطات البطولة من 7 إلى 9 جولات، حيث تستضيف الجولات المقبلة كل من كان الفرنسية “الخامسة”، وفالكنسوارد الهولندية “السادسة”، ولندن البريطانية “السابعة”، وروما الإيطالية “الثامنة”، على أن تختتم جولات النسخة الثانية في ديسمبر المقبل في الدوحة. وستقوم لجنة تضمّ مجموعة من أبرز الحكّام بهذا المجال من مختلف أنحاء العالم بتقييم الجياد؛ وفقاً لخمسة معايير، هي: النوع، والرأس والعنق، والجسم وخط الظهر، والأرجل والحركة، حيث يتم منح 20 نقطة عن كل معيار، ما يسمح بكسب عدد أقصى من النقاط يبلغ 100 نقطة. وستتمكّن الجياد التي تحصل على التصنيف الأعلى ضمن كل فئة من جمع النقاط طوال الموسم، مع جمع نقاط إضافية عند الفوز بألقاب البطولة. وتستقبل قرية الفعاليات المصاحبة بمقر البطولة الزوَّار والمشاركين، حيث تضم العديد من المطاعم والمقاهي والمتاجر المتنوعة، إضافة إلى الفعاليات المخصَّصة للأطفال والعائلات. الجدير ذكره، أن الرياض استضافت في شهر نوفمبر الماضي، وعلى أرض مركز الملك عبدالله المالي الجولة النهائية من جولات الجياد العربية في نسختها الأولى بمشاركة 237 جواداً مثلت 130 مربطاً من حول العالم.