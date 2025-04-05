الرياض يتعادل مع ضمك سلبيًا

الرياضةالرياض يتعادل مع ضمك سلبيًا صحيفة البلادaccess_time7 / شوال / 1446 هـ 5 أبريل 2025chat_bubble_outlineضف تعليق البلاد- جدة حسم التعادل السلبي بدون أهداف مباراة فريق الرياض أمام مضيفه ضمك، التي اُقيمت مساء اليوم السبت ضمن منافسات الجولة رقم 26 من عمر دوري روشن السعودي ورفع الرياض رصيده بعد التعادل إلى 34 نقطة محتلاً المركز التاسع في ترتيب دوري روشن السعودي. كما رفع ضمك رصيده إلى النقطة 28 ليحتل المرتبة الثانية عشرة في جدول الترتيب. وكان الرياض هو الأكثر تهديدًا للمرمى، مقارنةً بالأداء الهجومي لضمك على مدار شوطي المباراة.