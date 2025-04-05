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الرياض يتعادل مع ضمك سلبيًا
الرياضة

الرياض يتعادل مع ضمك سلبيًا

صحيفة البلادaccess_time7 / شوال / 1446 هـ       5 أبريل 2025chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد- جدة

حسم التعادل السلبي بدون أهداف مباراة فريق الرياض أمام مضيفه ضمك، التي اُقيمت مساء اليوم السبت ضمن منافسات الجولة رقم 26 من عمر دوري روشن السعودي

ورفع الرياض رصيده بعد التعادل إلى 34 نقطة محتلاً المركز التاسع في ترتيب دوري روشن السعودي.

كما رفع ضمك رصيده إلى النقطة 28 ليحتل المرتبة الثانية عشرة في جدول الترتيب.

وكان الرياض هو الأكثر تهديدًا للمرمى، مقارنةً بالأداء الهجومي لضمك على مدار شوطي المباراة.

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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