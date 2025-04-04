يايسله مرشح لقيادة لايبزيج الألماني

البلاد- جدة
دخل ماتياس يايسله، مدرب الأهلي، حسابات نادي لايبزيج الألماني لقيادة الجهاز الفني للفريق بدايةً من الموسم المقبل.
وقالت صحيفة “بيلد” الألمانية: إن مسؤولي نادي لايبزيج وضعوا الألماني يايسله مدرب الأهلي على رأس المرشحين لقيادة الفريق في الموسم الكروي القادم.
وتراجعت نتائج لايبزيج في الدوري الألماني؛ ما تسبب في الإطاحة بالمدير الفني ماركو روزة.
وسبق أن عمل يايسله مدربًا مساعدًا في أكاديمية لايبزيج لمدة 3 سنوات في بدايات رحلته التدريبية.
ويقود يايسله الأهلي فنيًا للموسم الثاني على التوالي، حيث حقق المركز الثالث في دوري روشن السعودي بالموسم الماضي؛ ما سمح للفريق للمشاركة في نخبة آسيا بنسختها الجارية.
ويستعد الأهلي لمواجهة الاتحاد غدًا السبت في ديربي جدة، بمنافسات الجولة 26 من دوري روشن السعودي.
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