مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية ينظم برنامجًا علميًّا بالتعاون مع جامعة إنديانا الأمريكية

إنديانا : واس

بدأ مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية اليوم تنفيذ برنامج علمي متخصص بالتعاون مع جامعة إنديانا بالولايات المتحدة الأمريكية، ضمن المرحلة الثانية من مشروع تدريب معلمي اللغة العربية للناطقين بغيرها، الهادف إلى تطوير قدرات المعلمين وتأهيلهم وفق أساليب تعليمية متقدمة، وتنمية مهارات متعلميها.

وأكّد الأمين العام للمجمع الدكتور عبدالله بن صالح الوشمي أن البرنامج المستمر حتى 8 أبريل الجاري يأتي استكمالًا للجهود المبذولة في تطوير مهارات معلمي ومتعلمي اللغة العربية للناطقين بغيرها.

وأشار إلى أن المجمع يعمل على دعم جودة التدريس، وتعزيز الاستفادة من الاختبارات اللغوية المقنَّنة، مثل: اختبار همزة الأكاديمي؛ وذلك بتدريب المعلمين على تطبيقها بفاعلية في بيئاتهم التعليمية، مؤكدًا أن التعاون مع جامعة إنديانا يعكس حرص المجمع على تبادل الخبرات الأكاديمية، والاستفادة من أفضل الممارسات في تعليم اللغة العربية على المستوى الدولي.

ويهدف البرنامج إلى رفع كفاية معلمي اللغة العربية ومتعلميها، وتعزيز جودة التدريس والتقييم اللغوي؛ من خلال تقديم برامج تدريبية متخصصة تعتمد على معايير تعليمية حديثة، وتسهم في تحسين مخرجات العملية التعليمية.

ويتضمن البرنامج دورةً تعريفيةً عن الاختبارات اللغوية واختبار همزة الأكاديمي، ودورةً متخصصةً في تدريب معلمي العربية للناطقين بغيرها تُركز على إستراتيجيات التدريس الحديثة، وتطوير الأداء المهني للمعلمين.

ويشمل البرنامج ندوةً علميةً عنوانها: (جهود المملكة العربية السعودية في تعليم العربية للناطقين بغيرها)، إضافةً إلى تطبيق عملي لاختبار همزة إسهامًا في تعزيز فهم المشاركين لآليات التقييم اللغوي، ودوره في قياس المهارات اللغوية للمتعلمين.

وتندرج هذه المبادرة ضمن إستراتيجية المجمع في تمكين اللغة العربية، وتعزيز استخدامها في المؤسسات الأكاديمية الدولية من خلال دعم تطوير برامج تعليمها، وتوسيع نطاق الاستفادة منها، وفق أساليب مبتكرة تحقق مستهدفات رؤية المملكة 2023، وتسهم في جعل العربية لغةً عالميةً في مجالات التعليم والبحث والتواصل الثقافي.