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شاهد| التعاون يتغلب على الخلود بثنائية في”روشن”
الرياضة

شاهد| التعاون يتغلب على الخلود بثنائية في”روشن”

صحيفة البلادaccess_time6 / شوال / 1446 هـ       4 أبريل 2025chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد- جدة

حقق فريق التعاون فوزًا ثمينًا على نظيره الخلود، مساء اليوم الجمعة، بثنائية دون رد، ضمن  منافسات الجولة الـ 26 بدوري روشن للمحترفين.

سجل اللاعب روجير مارتينيز الهدف الأول لفريق التعاون في الدقيقة 70، فيما جاء الهدف الثاني لفريق التعاون في الدقيقة 80 عن طريق اللاعب المغربي عبدالحميد صابيري.

بتلك النتيجة، رفع التعاون رصيده إلى 37 نقطة في المركز السابع في جدول ترتيب دوري روشن، بينما تجمد رصيد الخلود عند 31 نقطة في المركز العاشر.

 

 

 

 

 

 

 

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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