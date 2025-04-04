شاهد| التعاون يتغلب على الخلود بثنائية في”روشن”

البلاد- جدة
حقق فريق التعاون فوزًا ثمينًا على نظيره الخلود، مساء اليوم الجمعة، بثنائية دون رد، ضمن منافسات الجولة الـ 26 بدوري روشن للمحترفين.
سجل اللاعب روجير مارتينيز الهدف الأول لفريق التعاون في الدقيقة 70، فيما جاء الهدف الثاني لفريق التعاون في الدقيقة 80 عن طريق اللاعب المغربي عبدالحميد صابيري.
بتلك النتيجة، رفع التعاون رصيده إلى 37 نقطة في المركز السابع في جدول ترتيب دوري روشن، بينما تجمد رصيد الخلود عند 31 نقطة في المركز العاشر.
التعاون يكسب الخلود بثنائية مارتينيز وصابيري ⚽⚽
شاهد أهداف المباراة
#دوري_روشن_السعودي #الخلود_التعاون | #SSC pic.twitter.com/O1DYSwguDA
— SSC (@ssc_sports) April 4, 2025