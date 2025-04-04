الرياضة

رونالدو يعزز صدارته لهدافي دوري روشن

صحيفة البلادaccess_time6 / شوال / 1446 هـ       4 أبريل 2025chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد- جدة

سجل كريستيانو رونالدو هدفين لمصلحة النصر في مرمى الهلال، خلال ديربي الرياض، الذي احتضنه ملعب المملكة أرينا، مساء اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة 26 من دوري روشن السعودي، وانتهى لصالح النصر بثلاثية مقابل هدف.

وواصل رونالدو انفراده بصدارة هدافي دوري روشن السعودي بعد هدفيه لمصلحة النصر في شباك الهلال.

ترتيب هدافي دوري روشن

رونالدو 21

حمدالله 17

ليوناردو 17

إيفان توني 16

بنزيما 16

كينونيس 15

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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