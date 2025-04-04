رونالدو يعزز صدارته لهدافي دوري روشن

البلاد- جدة سجل كريستيانو رونالدو هدفين لمصلحة النصر في مرمى الهلال، خلال ديربي الرياض، الذي احتضنه ملعب المملكة أرينا، مساء اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة 26 من دوري روشن السعودي، وانتهى لصالح النصر بثلاثية مقابل هدف. وواصل رونالدو انفراده بصدارة هدافي دوري روشن السعودي بعد هدفيه لمصلحة النصر في شباك الهلال. ترتيب هدافي دوري روشن رونالدو 21 حمدالله 17 ليوناردو 17 إيفان توني 16 بنزيما 16 كينونيس 15