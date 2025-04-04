حارس الاتحاد يغيب عن ديربي جدة

الرياضةحارس الاتحاد يغيب عن ديربي جدة صحيفة البلادaccess_time6 / شوال / 1446 هـ 4 أبريل 2025chat_bubble_outlineضف تعليق البلاد- جدة تأكد غياب بريدراغ رايكوفيتش، حارس الاتحاد، عن مباراة ديربي جدة أمام الأهلي المقرر لها السبت المقبل. ويتنافس الأهلي والاتحاد في ملعب “الإنماء” بديربي جدة في التاسعة من مساء السبت، ضمن منافسات الجولة الـ 26 من دوري روشن السعودي. ويغيب رايكوفيتش عن حراسة عرين الاتحاد أمام الأهلي بداعي الإصابة التي تعرض لها أمام الشباب في نصف نهائي كأس الملك. ومن المقرر أن يدفع الفرنسي لوران بلان، مدرب الاتحاد بالحارس عبدالله المعيوف في ديربي جدة بدلاً من رايكوفيتش. ويحتل الاتحاد صدارة ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 61 نقطة بفارق 13 نقطة عن الأهلي صاحب المركز الخامس.