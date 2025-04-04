الميديا العالمية تبرز فوز النصر على الهلال في ديربي الرياض

البلاد- جدة

حرص الكثير من وسائل الميديا والصحف العالمية على متابعة ديربي الرياض بين الهلال والنصر، ضمن الجولة 26 من منافسات دوري روشن للمحترفين، الذي شهد تألق النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو وقيادته لفريقه النصر لحسم المواجهة بثلاثية؛ سجل منها هدفين.

فيما يلي أبرز ما نشرته الصحف العالمية، عن فوز النصر على الهلال بديربي الرياض.

أبولا البرتغالية: رونالدو يُسجل هدفين، ويقود النصر للفوز على جيسوس وروبن نيفيز.

AS الإسبانية: كريستيانو يحكم قبضته على ديربي العاصمة.

ليكيب الفرنسية: رونالدو يمنح النصر الفوز على الهلال بعد تسجيله لهدفين، ولم يفقد مهاراته في تسجيل الأهداف بعد بلوغ سن الـ40 ليسجل أكثر من 20 هدفًا للموسم الـ24 على التوالي.

ماركا الإسبانية: هدفان من كريستيانو رونالدو يقودان النصر للفوز بديربي الرياض ويقربانه من صدارة دوري روشن.

فوت ميركاتو الفرنسية: النصر يتغلب على الهلال بهدفي رونالدو .. ربما تلاشت آمال الأزرق في الفوز بلقب دوري روشن هذا الموسم.

شبكة ESPN: النصر يحسم كلاسيكو الكرة السعودية بفضل ثنائية كريستيانو رونالدو، ليحقق الفوز بنتيجة 3-1 في عقر دار الهلال.

ريكورد البرتغالية: رونالدو يُسجل هدفين والنصر يتغلب على الهلال بثلاثية لهدف، ووصل النجم البرتغالي إلى الهدف رقم 931 في مسيرته.