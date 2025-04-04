الرياضة

التشكيل المتوقع لديربي الهلال والنصر

صحيفة البلادaccess_time6 / شوال / 1446 هـ       4 أبريل 2025chat_bubble_outlineضف تعليق

 

البلاد- جدة
استقر كل من جورجي جيسوس مدرب الهلال، ونظيره في النصر ستيفانو بيولي، على تشكيل فريقيهما في ديربي الرياض المرتقب.

ويحتضن ملعب المملكة أرينا مساء اليوم الجمعة ديربي الرياض بين الهلال والنصر، في قمة مباريات الجولة 26 من دوري روشن السعودي.

وجاء التشكيل الأقرب للهلال أمام النصر كما يلي:

حراسة المرمى: ياسين بونو

خط الدفاع: حمد اليامي، كاليدو كوليبالي، علي البليهي، رينان لودي

خط الوسط: روبن نيفيز، سيرجي سافيتش، مالكوم فيليب

خط الهجوم: كايو سيزار، سالم الدوسري، ميتروفيتش.

وجاء تشكيل النصر المتوقع على النحو التالي:

حراسة المرمى: بينتو ماثيوس

خط الدفاع: سلطان الغنام، محمد سيماكان، إيمريك لابورت، سالم النجدي

خط الوسط: مارسيلو بروزوفيتش، أوتافيو مونتيرو، علي الحسن

خط الهجوم: ساديو ماني، كريستيانو رونالدو، جون دوران.

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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