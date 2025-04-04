التشكيل المتوقع لديربي الهلال والنصر

البلاد- جدة

استقر كل من جورجي جيسوس مدرب الهلال، ونظيره في النصر ستيفانو بيولي، على تشكيل فريقيهما في ديربي الرياض المرتقب.

ويحتضن ملعب المملكة أرينا مساء اليوم الجمعة ديربي الرياض بين الهلال والنصر، في قمة مباريات الجولة 26 من دوري روشن السعودي.

وجاء التشكيل الأقرب للهلال أمام النصر كما يلي:

حراسة المرمى: ياسين بونو

خط الدفاع: حمد اليامي، كاليدو كوليبالي، علي البليهي، رينان لودي

خط الوسط: روبن نيفيز، سيرجي سافيتش، مالكوم فيليب

خط الهجوم: كايو سيزار، سالم الدوسري، ميتروفيتش.

وجاء تشكيل النصر المتوقع على النحو التالي:

حراسة المرمى: بينتو ماثيوس

خط الدفاع: سلطان الغنام، محمد سيماكان، إيمريك لابورت، سالم النجدي

خط الوسط: مارسيلو بروزوفيتش، أوتافيو مونتيرو، علي الحسن

خط الهجوم: ساديو ماني، كريستيانو رونالدو، جون دوران.