التربيع الأول لشهر شوال يزين السماء الليلة

البلاد – جدة

يُرصد قمر التربيع الأول لشهر شوال اليوم الجمعة في سماء الوطن العربي، وذلك بعد أسبوع من وصوله إلى منزلة الاقتران، مما يجعله فرصة مثالية لمراقبة تفاصيل سطحه.

وأفاد رئيس الجمعية الفلكية بجدة المهندس ماجد أبو زاهرة أن القمر سيشرق بعد الظهر بالتوقيت المحلي من الأفق الشمالي الشرقي، وسيصل إلى أعلى نقطة في السماء عند غروب الشمس، ثم سيظل مرئيًا إلى ما بعد منتصف الليل.

وأشار إلى أنه خلال هذه المرحلة يظهر نصف القمر مضاءً، بينما يبقى النصف الآخر مظلمًا، مما يجعلها الوقت المثالي لرصد التضاريس القمرية باستخدام المنظار أو تلسكوب صغير، حيث تكون الجبال والفوهات القمرية أكثر وضوحًا، ويُوجد تداخل الضوء والظلال مشهدًا ثلاثي الأبعاد مذهلًا.

وأبان أبو زاهرة أن القمر سيصل إلى لحظة التربيع الأول صبيحة يوم السبت 5 أبريل عند الساعة 05:14 صباحًا بتوقيت مكة المكرمة، مكملًا ربع مداره حول الأرض لهذا الشهر.