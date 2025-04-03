4 غيابات مؤكدة في ديربي الهلال والنصر

البلاد- جدة

يشهد ديربي الرياض الذي سيجمع الهلال والنصر مساء غد الجمعة المقبل غياب أربعة لاعبين في تشكيلة الفريقين.

ويحلّ النصر ضيفًا على الهلال في ملعب المملكة أرينا في ديربي الرياض، بمنافسات الجولة الـ26 من دوري روشن السعودي.

ويغيب عن الهلال أمام النصر كل من حسان تمبكتي قلب الدفاع لتراكم البطاقات الصفراء، وجواو كانسيلو الظهير الأيمن بداعي الإصابة.

وفي المقابل يفقد النصر في ديربي الرياض كلاً من عبدالله الخيبري للإصابة ونواف بوشل لتراكم البطاقات الصفراء.

ويحتل الهلال وصافة ترتيب دوري روشن برصيد 57 نقطة، والنصر يأتي ثالثًا بـ 51 نقطة.