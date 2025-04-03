مرموش يقود” سيتي” إلى المركز الرابع بالدوري الإنجليزي

البلاد- جدة
قاد الدولي المصري عمر مرموش فريق مانشستر سيتي للفوز على ليستر سيتي 2 – صفر، واحتلال المركز الرابع بالدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، في المباراة التي جمعتهما مساء الأربعاء ضمن منافسات الجولة الثلاثين من المسابقة.
أنهى سيتي الشوط الأول متقدما بهدفين نظيفين سجلهما جاك غريليش في الدقيقة الثانية، وعمر مرموش في الدقيقة 29.
وفي الشوط الثاني فشل الفريقان في استغلال كافة الفرص التي اتيحت لهما أمام المرميين.
وكان هذا الهدف هو الخامس لمرموش في 8 مباريات مع مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي الممتاز.
وهذه هي المباراة الثالثة على التوالي التي يسجل فيها عمر مرموش هدفًا، بعدما سجل أمام برايتون في الجولة الـ29، و آخر في مرمى بورنموث في دور الثمانية بكأس الاتحاد الإنجليزي.
ورفع مانشستر سيتي رصيده إلى 51 نقطة في المركز الرابع، وتوقف رصيد ليستر سيتي عند 17 نقطة في المركز التاسع عشر قبل الأخير.
وبات هذا هو الانتصار الأول لمانشستر سيتي في الدوري بعد الخسارة والتعادل في آخر جولتين، كما أنه الانتصار الثاني على التوالي للفريق بعد الوفز على بورنموث 2 – 1.
وأصبح هذا الانتصار هو الخامس عشر لمانشستر سيتي في الدوري هذا الموسم مقابل، الخسارة في تسع مباريات والتعادل في ست.
في المقابل، كانت هذه هي الخسارة السابعة على التوالي لفريق ليستر، الذي يقترب بقوة نحو الهبوط لدوري الدرجة الأولى، وهي الخسارة الـ21 للفريق مقابل الفوز في أربع مباريات والتعادل في خمس.
المصري عمر مرموش يوقع على الهدف الثاني لمانشستر سيتي#الدوري_الإنجليزي_الممتاز #PremierLeague pic.twitter.com/eBsPt0tQLP
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) April 2, 2025