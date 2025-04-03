ليفربول ينجو من فخ إيفرتون ويعزز صدارته للبريمرليج

البلاد-جدة
نجح ليفربول في تحقيق النقاط الثلاث على حساب جاره وضيفه إيفرتون بالفوز عليه 1-0، في ديربي الميرسيسايد مساء الأربعاء، ضمن المرحلة 30 من الدوري الإنجليزي الممتاز.
سجل هدف المباراة الوحيد البرتغالي ديوغو غوتا في الدقيقة 57؛ ليعزز الريدز صدارته بـ73 نقطة، بفارق 12 نقطة عن آرسنال.
أما إيفرتون فظل في المركز 15 برصيد 34 نقطة.
في اختباره الأول بالدوري منذ خروجه المخيب من ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا بركلات الترجيح على يد باريس سان جيرمان الفرنسي، حقق ليفربول انتصاره الرابع توالياً في الدوري الممتاز، محافظاً على سجله الخالي من الهزائم للمرحلة السادسة والعشرين توالياً، وتحديداً منذ خسارته الوحيدة للموسم ضد نوتنغهام فوريست في 14 سبتمبر (0-1).
في لقاء غاب عنه المدافعان جو غوميز، وترنت ألكسندر-أرنولد والحارس البرازيلي أليسون بيكر للإصابة، فرض ليفربول سيطرته التامة على بداية اللقاء، لكن من دون فرص حقيقية على مرمى جوردان بيكفورد، وبمحاولة واحدة بين الخشبات الثلاث في نصف الساعة الأول من رأسية ضعيفة للمصري محمد صلاح (28).
وبعدما ألغي له هدف بداعي التسلل في الدقيقة 20، اعتقد بيتو من غينيا بيساو أنه سيعوض هذه الفرصة حين انفرد بالمرمى بعد تخبط دفاعي، لاسيما من الهولندي فيرجيل فان دايك، لكن الحظ عانده بعدما ارتدت تسديدته من القائم الأيمن لمرمى ليفربول (33).
بدا ليفربول بعدها تائهاً وعاجزاً تماماً عن بناء الهجمات، مانحاً جاره فرصاً عدة لتهديد مرماه في أكثر من مناسبة، لكن التعادل السلبي بقي سيّد الموقف حتى نهاية الشوط الأول.
ولم يختلف الوضع في بداية الشوط الثاني لكن ليفربول كان أخطر بعض الشيء وهدد مرمى ضيفه بمحاولة للهولندي راين خرافنبرخ صدها بيكفورد (53)، قبل أن يأتي الفرج عبر البرتغالي ديوغو جوتا الذي وصلته الكرة بتمريرة بكعب القدم من الكولومبي لويس دياز، فتلاعب بالدفاع بشكل رائع قبل أن يطلقها في الشباك (57).
وكان هدف جوتا الفاصل بين الجارين حتى صافرة نهاية المباراة التي كانت شاقة تمامًا على فريق سلوت.
⚽️🔥 جوتا يحرز أول أهداف ديربي الميرسيسايد#الدوري_الإنجليزي_الممتاز | #ليفربول_إيفرتون#PremierLeague pic.twitter.com/AoNazoADia
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) April 2, 2025