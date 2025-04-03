في ختام جولة العيد بدوري يلو| أبها يواجه العدالة.. والعين يصطدم بالجبلين

محمود العوضي- جدة

تختتم يوم غد الجمعة منافسات” جولة العيد” السابعة والعشرين من دوري يلو لأندية الدرجة الأولى، الذي استأنف نشاطه بعد توقف دام أكثر من أسبوعين؛ بسبب التوقف الدولي.

وتقام الجمعة 3 مباريات؛ حيث يلتقي العدالة مع أبها، والجبلين مع العين، والفيصلي مع العربي.

العدالةx أبها

يسعى العدالة لوقف نزيف النقاط في مهمته للعودة إلى مركز الوصافة، بعدما تراجع إلى المركز الرابع برصيد 45 نقطة، بينما يواصل أبها مهمته؛ من أجل الاقتراب من مراكز البلاي أوف؛ إذ يحل في المركز الثامن برصيد 36 نقطة.

الجبلينx العين

يسعى الجبلين صاحب الـ 40 نقطة؛ لتعزيز موقعه في المركز السادس، وذلك عندما يستقبل ضيفه العين الباحث عن الهروب من منطقة الهبوط؛ إذ يحل في المركز الـ 16 برصيد 24 نقطة.

العربيx الفيصلي

يحل العربي صاحب المركز العاشر برصيد 34 نقطة ضيفًا على الفيصلي صاحب المركز الـ 15 برصيد 25 نقطة؛ والباحث عن الابتعاد خطوة من منطقة الهبوط.