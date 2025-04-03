نيوم يخطط للتعاقد مع البلجيكي” دي بروين”

البلاد- جدة كشفت تقارير عن دخول البلجيكي كيفين دي بروين، لاعب مانشستر سيتي الإنجليزي، دائرة اهتمام نادي نيوم، للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة. وأكدت صحيفة “فوت ميركاتو” الفرنسية، أن نادي نيوم يرغب في ضم كيفين دي بروين، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة. وأشارت إلى أن راتب كيفن دي بروين لم يعد عائقًا أمام نيوم لإتمام هذه الصفقة. وأوضحت أن الدولي البلجيكي يتقاضى راتبًا بقيمة 24.5 مليون يورو، وينتهي تعاقده مع مانشستر سيتي في الصيف المقبل، حيث يحق له التوقيع لأي نادٍ. يذكر أن نادي نيوم يتصدر دوري يلو للدرجة الأولى برصيد 57 نقطة، قبل 8 جولات من ختام البطولة، وبات قاب قوسين أو أدنى من التأهل المباشر لدوري روشن السعودي للمحترفين.