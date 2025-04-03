جائزة السعودية الكبرى stc للفورمولا1.. عرض مذهل للسرعة على حلبة كورنيش جدة

الرياض – هاني البشر

يستعد سباق جائزة السعودية الكبرى stc للفورمولا1 لعام 2025 ليكون واحدًا من أكثر الأحداث إثارة في روزنامة الفورمولا1، والذي سيُقام من 18 – 20 أبريل، حيث سيعود نخبة السائقين العالميين إلى حلبة كورنيش جدة، التي حطمت الأرقام القياسية، للانطلاق بأقصى السرعات وأعلى المهارات على أسرع حلبة شوارع في العالم، ومع خلفيتها المذهلة المطلة على البحر الأحمر، لا يقدم هذا الحدث في مدينة جدة سباقًا فحسب، بل تجربة فريدة من نوعها في عالم رياضة المحركات.

تعتبر حلبة كورنيش جدة من أكثر الحلبات تميزاً إذ تضم 27 منعطفًا، وهو عدد أكبر من أي حلبة أخرى في البطولة، ويمتد المسار على مسافة 6.176 كلم، ويواجه السائقون 16 منعطفًا لليسار و11 لليمين، بينما يتسابقون بسرعات مذهلة تصل إلى 322 كم/ساعة، وتشتهر الحلبة بتصميمها الانسيابي ومسارها الضيق، مع ثلاث مناطق DRS تعزز من شدة المنافسة وتزيد من إثارة السباق.

منذ انطلاقته الأولى في عام 2021، أصبح سباق جائزة السعودية الكبرى stc للفورمولا1 واحدًا من أبرز وأشهر السباقات على مستوى العالم، محققًا لحظات دراماتيكية وانتصارات لا تُنسى، وقد سجل كل من ماكس فيرستابن، الفائز مرتين في جدة، ولويس هاميلتون، الفائز في السباق الافتتاحي، أسمائهما في سجل حلبة كورنيش جدة التاريخي. ومع اقتراب النسخة الخامسة للسباق، إليك أهم 5 أشياء يجب أن تعرفها عن حلبة كورنيش جدة وسباق جائزة السعودية الكبرى stc للفورمولا1.

حلبة شوارع لا مثيل لها

حلبة كورنيش جدة، التي تقع على شاطئ البحر الأحمر، وهي حلبة شوارع مؤقتة على الرغم من احتوائها على بعض الأقسام الدائمة، كما أن تصميمها الفريد وانسيابيتها العالية جعلتها أسرع حلبة شوارع في العالم، ويتنافس فيها أفضل 20 سائقًا عالميًا في السباق الذي يمتد لـ 50 لفة، بمسافة إجمالية تبلغ 308.450 كلم، قد يصل السائقون إلى سرعات قصوى تبلغ 322 كم/ساعة، ومع وجود ثلاث مناطق DRS، تزداد فرص التجاوز بسرعات مذهلة، مما يجعلها واحدة من أكثر السباقات إثارة في تاريخ الفورمولا1.

تاريخ يكتب من اليوم الأول

تم تصميم حلبة كورنيش جدة بواسطة شركة تيلكه بالتعاون مع فريق رياضة السيارات الخاص بالفورمولا1، في مرحلة التخطيط الأولية، استخدمت تيلكه برنامج جوجل إيرث كأداة رئيسية لتحديد المواقع المثالي لتصميم الحلبة في مختلف أنحاء المدينة.

وفي عام 2020، تم الإعلان أن مدينة جدة ستصبح موطنًا للفورمولا1 في المملكة العربية السعودية، ومع تحديد موعد قريب لاستضافة الحدث، تم إنجاز بناء الحلبة، ومناطق الصيانة، البادوك، بالإضافة إلى سبعة مدرجات رئيسية في أقل من سبعة أشهر فقط، وهو زمن قياسي، حيث تم الاستعانة بحوالي 3000 متعهد بناء من 50 دولة لضمان جاهزية الحلبة في الموعد المحدد.

أُقيم أول سباق لجائزة السعودية الكبرى stc للفورمولا1 في ديسمبر 2021 تحت الأضواء الكاشفة، ليصبح واحدًا من أبرز السباقات في الموسم، حيث كان السباق قبل الأخير في روزنامة البطولة، وشهد منافسة مثيرة بين لويس هاميلتون، وماكس فيرستابن، وتمكن هاميلتون من الفوز في النهاية، مما مهد الطريق لنهائي الموسم الشهير في أبوظبي عام 2022، ثم تم تعديل موعد السباق ليصبح في بداية الموسم، وظل كذلك منذ ذلك الحين، هذا التغيير في جدول السباقات يعني أن سباقي جائزة السعودية الكبرى stc للفورمولا1 الأول والثاني أقيما بفارق 112 يومًا تقريبًا.

الفائزون بجائزة السعودية الكبرى stc للفورمولا1

حقق لويس هاميلتون، سائق مرسيدس، المركز الأول في السباق الافتتاحي لجائزة السعودية الكبرى stc للفورمولا1 في عام 2021، ومع ذلك يبقى ماكس فيرستابن، سائق ريد بُل، السائق الوحيد الذي فاز أكثر من مرة في هذه الجائزة، حيث حقق الفوز في 2022 و2024، وساهم في تحقيق أقصى عدد من النقاط لفريقه.

خلال موسم 2023، حقق فريق ريد بُل إنجازًا تاريخيًا بالفوز في جميع سباقات الجائزة الكبرى باستثناء سباق واحد، وكان الفريق الأكثر نجاحًا في جدة. في ذلك العام، حيث فاز سيرجيو بيريز، زميل فيرستابن في ريد بُل، في سباق جائزة السعودية الكبرى stc للفورمولا1، بينما أصبح ريد بُل أول فريق يحقق المركزين الأول والثاني على حلبة جدة، وهو ما كرره الفريق في العام التالي.

لم يكن ريد بُل الفريق الوحيد الذي حقق هذا الإنجاز، حيث شهد السباق الافتتاحي لعام 2021 حصول فالتيري بوتاس، سائق مرسيدس، على المركز الثالث، بينما حل هاميلتون أولًا، أما في عام 2022، فقد تمكن سائقا فيراري، شارل لوكلير، وكارلوس ساينز، من الفوز بالمركزين الثاني والثالث على التوالي.

سجل الأرقام القياسية

يظل لويس هاميلتون صاحب الرقم القياسي لأسرع لفة على حلبة كورنيش جدة، حيث سجل دقيقة واحدة و30 ثانية و734 جزءًا من الثانية خلال السباق الافتتاحي لجائزة السعودية الكبرى stc للفورمولا1، كما يحمل السائق البريطاني الرقم القياسي لأكبر فارق فوز في تاريخ الجائزة، وهو 21 ثانية و825 جزءًا من الثانية عن منافسه ماكس فيرستابن، من جهة أخرى، حقق فيرستابن أصغر فارق فوز على الحلبة، حيث عبر خط النهاية في عام 2022 بفارق 0.594 ثانية فقط عن تشارلز لوكلير.

يعد ماكس فيرستابن السائق الوحيد الذي صعد إلى منصة التتويج في جميع سباقات جائزة السعودية الكبرى stc للفورمولا1 حتى الآن. وحتى الموسم الماضي، كان فيرستابن السائق الوحيد الذي تواجد في المراكز الثلاثة الأولى على الحلبة عدة مرات، قبل أن يشهد سباق 2024 صعود كل من سيرجيو بيريز وتشارلز لوكلير إلى منصة التتويج، حيث حققا المركزين الثاني والثالث على التوالي، ليضيفا مزيدًا من التنوع على مراكز الفائزين في جدة.

كما يعتبر فريق ريد بُل هو الفريق المسيطر على المراكز الانطلاق الأولى في سباق جائزة السعودية الكبرى stc للفورمولا1. ورغم أن لويس هاميلتون، سائق مرسيدس، انطلق من المركز الأول في السباق الافتتاحي عام 2021، إلا أن ماكس فيرستابن، سائق ريد بُل تمكن من الانطلاق من المركز الأول في 2024، ويحمل سيرجيو بيريز الرقم القياسي لأكثر السائقين انطلاقًا من المركز الأول في هذه الجائزة، حيث حقق ذلك مرتين في موسمي 2022 و2023. وتم الفوز بهذه الجائزة ثلاث مرات حتى الآن من مركز الانطلاق الأول، حيث كان الاستثناء الوحيد في عام 2022 عندما انطلق بيريز من المركز الأول، لكنه أنهى السباق في المركز الرابع، حيث زميله في الفريق ماكس فيرستابن الفوز.

الاستثمار السعودي في الفورمولا 1

تعود علاقة المملكة العربية السعودية بفريق الفورمولا 1 إلى عام 1978، عندما قامت الخطوط الجوية السعودية وبعض الشركات السعودية الأخرى برعاية فريق ويليامز، وكان لهذا الاستثمار أهمية كبيرة في تاريخ الفريق، حيث حقق الفوز بأول بطولة عالمية عام 1980 مع السائق آلان جونز، وقد تم تخليد هذه الشراكة التاريخية، خصوصًا بعد وفاة السير فرانك ويليامز، مؤسس الفريق، حيث قاد دامون هيل سيارة FWO7/B على حلبة كورنيش جدة تكريمًا لإرثه، وارتباط السعودية بالفورمولا1.

وفي السنوات الأخيرة، أصبحت أرامكو شريكًا عالميًا طويل الأمد لسباقات الفورمولا 1 منذ عام 2020، ما جعل إضافة سباق في السعودية إلى روزنامة البطولة أمرًا طبيعيًا، كما وقعت أرامكو اتفاقية لتصبح الشريك الإستراتيجي لفريق أستون مارتن في 2022، ما يعزز التزامها المستمر بالرياضة ويعزز وجودها في عالم الفورمولا 1 حتى عام 2028.