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برشلونة يضرب موعدًا ناريًا مع الريال في نهائي كأس ملك إسبانيا
الرياضة

برشلونة يضرب موعدًا ناريًا مع الريال في نهائي كأس ملك إسبانيا

صحيفة البلادaccess_time5 / شوال / 1446 هـ       3 أبريل 2025chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد- جدة

ضرب برشلونة موعدًا في كلاسيكو ناري مع غريمه التقليدي ريال مدريد في المباراة النهائية لمسابقة كأس ملك إسبانيا في كرة القدم، بفوزه على مضيفه أتلتيكو مدريد 1-0 الأربعاء في إياب نصف النهائي على ملعب “ميتروبوليتانو” في مدريد.

وكان فريق ريال مدريد قد حجز بطاقته بشق الأنفس على حساب ضيفه ريال سوسييداد بتعادله معه 4-4 بعد التمديد، عقب انتهاء الوقت الأصلي بفوز الفريق الباسكي 4-3، معوضًا خسارته على أرضه 0-1 ذهابًا.

وتقام المباراة النهائية في 26 أبريل الجاري في إشبيلية.

 ويواصل العملاقان منافستهما الشرسة على لقب الدوري حيث يتصدر برشلونة الترتيب بفارق ثلاث نقاط أمام النادي الملكي حامل لقبه العام الماضي، قبل تسع مراحل من نهاية موسم يحلمان فيه معًا بالثلاثية.

والتقى العملاقان 7 مرات في نهائي المسابقة، التي يحمل برشلونة الرقم القياسي في عدد ألقابها (31)، وفاز ريال مدريد 4 مرات مقابل ثلاث هزائم.

وحجز برشلونة بطاقته الى المباراة النهائية الـ43 في تاريخه، فيما بلغها النادي الملكي، ثالث أفضل المتوجين باللقب (20)، للمرة الحادية والأربعين في تاريخه.

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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