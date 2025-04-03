برشلونة يضرب موعدًا ناريًا مع الريال في نهائي كأس ملك إسبانيا

ضرب برشلونة موعدًا في كلاسيكو ناري مع غريمه التقليدي ريال مدريد في المباراة النهائية لمسابقة كأس ملك إسبانيا في كرة القدم، بفوزه على مضيفه أتلتيكو مدريد 1-0 الأربعاء في إياب نصف النهائي على ملعب “ميتروبوليتانو” في مدريد.
سجل فيران توريس هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 27. وكان الفريقان تعادلا 4-4 ذهابا في برشلونة.
وتقام المباراة النهائية في 26 أبريل الجاري في إشبيلية.
ويواصل العملاقان منافستهما الشرسة على لقب الدوري حيث يتصدر برشلونة الترتيب بفارق ثلاث نقاط أمام النادي الملكي حامل لقبه العام الماضي، قبل تسع مراحل من نهاية موسم يحلمان فيه معًا بالثلاثية.
والتقى العملاقان 7 مرات في نهائي المسابقة، التي يحمل برشلونة الرقم القياسي في عدد ألقابها (31)، وفاز ريال مدريد 4 مرات مقابل ثلاث هزائم.
وحجز برشلونة بطاقته الى المباراة النهائية الـ43 في تاريخه، فيما بلغها النادي الملكي، ثالث أفضل المتوجين باللقب (20)، للمرة الحادية والأربعين في تاريخه.
برشلونة يقصي أتلتيكو مدريد ويتأهل للنهائي 🔵🔴
شاهد الهدف بصوت محمد حسين 🎙️⤵️#أتلتيكو_مدريد_برشلونة#CopaDelRey | #SSC pic.twitter.com/0h043zdwTf
— SSC (@ssc_sports) April 2, 2025