برشلونة يضرب موعدًا ناريًا مع الريال في نهائي كأس ملك إسبانيا

ضرب برشلونة موعدًا في كلاسيكو ناري مع غريمه التقليدي ريال مدريد في المباراة النهائية لمسابقة كأس ملك إسبانيا في كرة القدم، بفوزه على مضيفه أتلتيكو مدريد 1-0 الأربعاء في إياب نصف النهائي على ملعب “ميتروبوليتانو” في مدريد.