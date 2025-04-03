الولايات المتحدة تغلق الباب أمام تفريغ الوقود في موانيء الحوثيين

يدخل القرار الأمريكي القاضي بإنهاء الترخيص المؤقت لتفريغ المنتجات النفطية المكررة في الموانيء الخاضعة لسيطرة الحوثيين، غرب اليمن، حيّز التنفيذ غداً (الجمعة)، بالرغم من العقوبات المفروضة عليهم.

وقالت وزارة الخزانة الأمريكية، إن التفريغ لن يكون مسموحًا بعد 4 أبريل الحالي، حيث ينتهي العمل بالترخيص الذي اشترط أن تكون الشحنات قد حُمّلت قبل 5 مارس الماضي.

ويعيد القرار فرض القيود على عمليات استيراد الوقود، بما في ذلك حظر أي إعادة بيع أو تصدير للمنتجات النفطية المكررة من اليمن، ومنع التحويلات المالية إلى الجهات المدرجة في لوائح العقوبات، باستثناء المدفوعات المتعلقة بالضرائب أو الرسوم الحكومية والخدمات العامة.

ويأتي القرار في سياق تصنيف الولايات المتحدة لجماعة الحوثيين كمنظمة إرهابية تحت طائلة العقوبات المشددة التي دخلت حيز التنفيذ منذ 4 مارس/آذار المنصرم.