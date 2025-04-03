الأولى الرياضة “الدهامي” يمثل المملكة في كأس العالم لقفز الحواجز 2025

البلاد- جدة يشارك الفارس الأولمبي رمزي الدهامي اليوم الخميس في كأس العالم لقفز الحواجز 2025م، المقام بمدينة بازل السويسرية في نسختها الـ 45، التي تستمر منافستها حتى 6 أبريل الجاري. وينافس الدهامي نخبة فرسان العالم؛ حيث أجرى أمس شوط الإحماء، الذي أبدى من خلاله الاستعداد الكامل لمنافسات البطولة. واستطاع الدهامي التأهل إلى نهائيات كأس العالم لقفز الحواجز 2025م بعد تصدره ترتيب الدوري العربي بـ 71 نقطة، من خلال مشاركته في عدد من الجولات المؤهلة. يذكر أن الدهامي شارك في كأس العالم 2024م، وأولمبياد باريس 2024م، وهو أحد فرسان المنتخب السعودي لقفز الحواجز، ويمتلك سجلًا حافلًا من الإنجازات.