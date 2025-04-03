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الأخضر السعودي يتقدم في تصنيف الفيفا
الرياضة

الأخضر السعودي يتقدم في تصنيف الفيفا

صحيفة البلادaccess_time5 / شوال / 1446 هـ       3 أبريل 2025chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد- جدة

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، اليوم الخميس، التصنيف الشهري للمنتخبات، الذي شهد تحسنًا طفيفًا في ترتيب المنتخب السعودي عالميًا.

وارتقى الأخضر مركزًا في تصنيف فيفا الشهري، بعد فوزه على الصين وتعادله مع اليابان، لحساب التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

وتقدم المنتخب السعودي مقعدًا واحدًا في التصنيف العالمي ليقبع في المركز 58 بعدما جمع 1418.96 نقطة، ليصبح في المركز السابع على مستوى قارة آسيا، خلف منتخبات اليابان، الذي جاء في المركز 15 عالميًا، وإيران الـ18 على العالم، وكوريا الجنوبية الذي بقي في المركز الـ23، بفارق 3 مقاعد أمام أستراليا.

وواصل المنتخب الأرجنتيني، صدارته للتصنيف بعدما جمع 1867.25 نقطة، وصعد منتخب إسبانيا إلى الوصافة بـ1854.64 نقطة، فيما تراجع منتخب فرنسا إلى المركز الثالث بـ1852.71 نقطة.

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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