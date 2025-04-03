أعاصير وأمطار غزيرة تجتاح وسط وجنوب الولايات المتحدة

واشنطن : رويترز

اجتاحت عدة أعاصير مناطق شاسعة من وسط وجنوب الولايات المتحدة الأمريكية؛ مما أدى إلى تدمير المنازل، وسقوط خطوط الكهرباء، واقتلاع الأشجار.

وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية الوطنية عن تسجيل ما لا يقل عن 15 إعصارًا في أربع ولايات على الأقل حتى مساء أمس الأربعاء، فيما قال مسؤولون محليون: “إن ثمانية أصيبوا في أنحاء ولايتي كنتاكي وأركنسو أحدهم حالته حرجة”.

وأصدرت هيئة الأرصاد تحذيرات من السيول والأعاصير في أجزاء من ولايات ميزوري، وأركنسو، وتنيسي، ومسيسبي، وإنديانا، وإيلينوي، وكنتاكي، وأوكلاهوما، مؤكدة أن المخاطر ما زالت مستمرة في وقت مبكر من صباح اليوم الخميس، وتوقعت الهيئة أن تجتاح عواصف عاتية البلاد عدة أيام.