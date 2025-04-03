آلاف السوريين يشيعون شهداء العدوان الإسرائيلي في درعا

شارك عشرات آلاف السوريين اليوم (الخميس) في تشييع شهداء العدون الإسرائيلي على محافظة درعا.

وحضر أنور الزعبي محافظ درعا، إلى جانب آلاف السوريين إلى مدينة نوى؛ لتشييع جثامين عدوان قوات الاحتلال على المحافظة.

وكانت مقاتلات إسرائيلية شنت ما يزيد عن 11 غارة على العاصمة السورية دمشق ومدينتي حماة وحمص، في حين توغلت آليات عسكرية إسرائيلية في درعا، مساء أمس الأربعاء. وأعلنت محافظة درعا في بيان، فجر اليوم، ارتقاء 9 شهداء وإصابة 23 آخرين في حصيلة أولية لضحايا العدوان الإسرائيلي على “حرش سد الجبيلية” بين مدينة نوي وبلدة تسيل غرب درعا، مشيرة إلى أن آليات الاحتلال توغلت في حرش سد الجبيلية قرب نوي بالتزامن مع تحليق طائرات الاستطلاع، موضحة أنه استهدف سفح تل الجموع قرب المدينة بثلاث قذائف مدفعية.

وشنت مقاتلات الاحتلال غارة على محيط مبنى البحوث العلمية في دمشق، وما يزيد عن 10 غارات على مطار حماة العسكري ومحيطه.