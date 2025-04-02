نصف نهائي كأس الملك.. القادسية في مواجهة الرائد وعينه على العودة للمنصات

محمود العوضي- جدة

يلتقي اليوم الأربعاء فريق القادسية مع نظيره فريق الرائد، في نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، وذلك على ملعب الأمير محمد بن فهد في الدمام.

يأمل القادسية في بلوغ النهائي، والعودة لمنصات التتويج من جديد، كما يسعى لكسر عقدة نصف النهائي؛ إذ سبق وخسر القادسية خلال 5 مناسبات أمام الفرق الأربعة الكبيرة المتمثلة بالنصر، والهلال، والأهلي، والاتحاد. ويُعد آخر وصول للفرسان إلى دور الأربعة عام 1989، عندما خسر أمام الهلال بهدف.

فيما يحلم فريق الرائد بنهائي تاريخي، بعد بلوغه المربع الذهبي للمرّة الأولى، وسيقود الرائد المدرب الكرواتي كرشمير ريزتش، الذي تعاقدت معه إدارة النادي؛ لتولي مهمة تدريب الفريق خلفاً للبرازيلي إيدير هيلمان.

– موسم مميز

يقدم القادسية موسمًا مميزًا في دوري روشن؛ حيث يحتل المركز الرابع بالتساوي في النقاط مع النصر الثالث، فيما يتذيل الرائد الترتيب في المركز الثامن عشر.

تغلّب القادسية على الرائد مرتين خلال الموسم الجاري في الدوري 1-0 و2-0.

– الفوارق الفنية

مع أن المقاييس الفنية ترجح كفة القادسية؛ لتحقيق فوز سهل على منافسه، الذي يعاني فنيًا، ويقبع في المركز الأخير على عكس القادسية، الذي يحقق نتائج لافتة بالدوري، وينافس على المراكز الأربعة الأولى؛ إلا أن مباريات الكؤوس عادة ما تكون بعيدة عن المقاييس الفنية؛ بل تتحكم فيها عدة جوانب؛ من بينها عامل الحظ، والتوفيق، وتتويج التفوق الفني بتسجيل نتيجة إيجابية.

ويعتبر اللاعب المكسيكي جوليان كينونيس من أهم الأوراق، لدى القادسية؛ حيث يمثل ثنائيًا قويًا ومرعبًا مع اللاعب الغابوني أوباميانغ، وهناك أيضًا قوة في خط الدفاع بوجود الإسباني ناتشو هيرنانديز، وجهاد ذكري، وفي الحراسة هناك اطمئنان بوجود البلجيكي كاستيليس.

ويرى مسؤولو القادسية أن الفوز ببطولة كأس الملك يعد البوابة الأسرع؛ من أجل الوجود القاري مجددًا؛ كون بطل هذه البطولة سيحجز مقعدًا في بطولة كأس نخبة آسيا في نسختها المقبلة.

يذكر أن الفائز من لقاء القادسية والرائد سيواجه في نهائي كأس الملك، فريق الاتحاد- الذي تغلب أمس الثلاثاء على فريق الشباب 2/3.