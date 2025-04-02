في جولة العيد بدوري يلو| نيوم يواجه الطائي.. والنجمة يستقبل الجبيل

محمود العوضي- جدة

تتواصل يوم غد الخميس منافسات” جولة العيد” السابعة والعشرين من دوري يلو لأندية الدرجة الأولى، الذي يستأنف نشاطه بعد توقف دام أكثر من أسبوعين؛ بسبب التوقف الدولي.

وتقام الخميس 3 مباريات؛ حيث يلتقي النجمة مع الجبيل، ونيوم مع الطائي، والبكيرية مع الباطن.

النجمةx الجبيل

يبحث النجمة عن تعزيز موقعه في المركز الثالث، الذي ينفرد به برصيد 47 نقطة، عندما يستضيف الجبيل الذي يبحث عن فوز غائب منذ 7 جولات؛ ليتراجع للمركز الـ 14 برصيد 27 نقطة بفارق 3 نقاط عن منطقة الهبوط.

نيومx الطائي

يستقبل نيوم- صاحب الصدارة- ضيفه الطائي في مواجهة قوية، يبحث من خلالها كلا الفريقين عن الفوز، لاسيما أن الطائي صاحب المركز الخامس برصيد 44 نقطة، يأمل في فوز ثالث على التوالي يقترب به من المركز الثاني، الذي لا تفصله عنه سوى 5 نقاط.

البكيريةx الباطن

يستقبل البكيرية ضيفه الباطن في مواجهة يبحث فيها البكيرية عن استعادة الانتصارات، والتقدم في الترتيب؛ إذ يحل سابعًا برصيد 39 نقطة، بينما يسعى الباطن للابتعاد عن منطقة الخطر؛ حيث يأتي في المركز الـ13 برصيد 29 نقطة.